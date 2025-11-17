Xác định 31 môn thể thao SEA Games 33 sẽ được truyền hình trực tiếp

Ban tổ chức SEA Games 33-2025 của chủ nhà Thái Lan đã thông báo việc sản xuất tín hiệu truyền hình trực tiếp đối với 31 môn thể thao.

Lễ rước đuốc SEA Games 33-2025 tại Bangkok (Thái Lan). Ảnh: SAT

Chủ nhà Thái Lan vừa cho biết sẽ sản xuất tín hiệu truyền hình trực tiếp các môn gồm: điền kinh, thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu), cầu lông, bóng rổ, bóng đá, futsal, TDDC, bóng bàn, quần vợt, bóng chuyền, bóng chuyền bãi biển, cử tạ, hockey trong nhà, xe đạp lòng chảo, thể thao mạo hiểm (trượt ván), đấu kiếm, quyền Anh, jujitsu, muay, pencak silat, taekwondo, vật, cầu mây, sailing, bóng sàn, karate, kickboxing, billiards & snooker, teqball, thể thao điện tử (E-sports) và bóng bầu dục.

Dự kiến, chương trình truyền hình trực tiếp đầu tiên của SEA Games 33-2025 là trận bóng đá nam giữa chủ nhà Thái Lan và Timor Lester vào tối ngày 3-13.

Tại ngày 16-11 vừa qua, chương trình rước đuốc SEA Games 33-2025 đã được khởi đầu theo giờ địa phương tại Bangkok (Thái Lan).

Sau khi Bộ trưởng Bộ du lịch và thể thao Thái Lan chủ trì lễ rước đuốc vào sân khấu, Thống đốc Bangkok – ông Chadchart Sittipunt đảm nhận chạy chặng đầu tiên. Sau đó, ngọn đuốc lần lượt trao cho các VĐV Vareeraya Sukkasem, Thapthimdaeng và Buakaw Banchamek đảm nhiệm tại các chặng tiếp theo. Chương trình rước đuốc ở Bangkok (Thái Lan) có quãng đường 67km, qua 73 chặng.

Sau thủ đô Bangkok, ngọn đuốc SEA Games 33-2025 sẽ tiếp tục rước qua các địa phương Chonburi, Songkhla và Nakhon Ratchasima.

Về sự chuẩn bị cho SEA Games 33-2025, đại diện Ban tổ chức của Đại hội cho biết tất cả các điểm tranh tài sẽ đảm bảo đầy đủ trang thiết bị đúng công việc đề ra. Nhiều điểm tổ chức thi đấu tại Chonburi, Songkhla sẽ hoàn thành tiến độ chuẩn bị đảm bảo thời gian quy định.

Về cơ bản, sự sẵn sàng chung của 3 thành phố đăng cai chương trình thi đấu SEA Games 33-2025 đang đi đúng hướng. Hiện tại, sân vận động quốc gia Rajamangala của Thái Lan được đóng cửa để bảo trì sau sự kiện âm nhạc quốc tế được tổ chức thời gian qua. SEA Games 33-2025 sẽ diễn ra chính thức từ ngày 9-12 đến 20-12.

MINH CHIẾN