Cơ hội giành suất tham dự SEA Games 33 của đối chuyền Phạm Văn Hiệp

Là 1 trong những tay đập có chuyên môn tốt nhất của bóng chuyền nam Việt Nam giai đoạn hiện tại nhưng Phạm Văn Hiệp chưa từng được thi đấu tại SEA Games.

Tay đập Phạm Văn Hiệp đang quyết tâm giành suất tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: SAVA

Đối chuyền Phạm Văn Hiệp đang là 1 trong 18 thành viên đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập huấn chuẩn bị SEA Games 33-2025.

Ít người biết, Phạm Văn Hiệp chưa từng được tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á. Nhìn vào thành tích chuyên môn, Phạm Văn Hiệp trưởng thành đáng kể trong 5-6 năm trở lại đây và là trụ cột của đội đương kim vô địch quốc gia Biên Phòng MB góp mặt 3 trận chung kết (năm 2023, 2024, 2025) và 3 lần vô địch Cúp Hùng Vương (2023, 2024, 2025). Dẫu thế, tuyển thủ này chưa bén duyên với SEA Games. Còn nhớ vào giai đoạn chuẩn bị SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, tuyển thủ Phạm Văn Hiệp lần đầu được tập trung đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Tuy thế tại thời điểm rút gọn danh sách 14 cầu thủ chính thức, HLV trưởng người Trung Quốc là ông Li Huan Ning quyết định không chọn tay đập trẻ tuổi này.

Tiếp sau đó tại thời điểm chuẩn bị đối với SEA Games 32-2023, Phạm Văn Hiệp đã được tập trung đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Dẫu vậy trong quyết định phải tìm người phù hợp sang Campuchia thi đấu, HLV trưởng Trần Đình Tiền đưa sự lựa chọn khó khăn nhất là để Phạm Văn Hiệp ở nhà. Ở lần chuẩn bị này, tay đập Từ Thanh Thuận vẫn là 1 trong những cầu thủ đạt phong độ cao.

Hai lần gần nhất lỡ hẹn với SEA Games, Phạm Văn Hiệp có sự nuối tiếc cho bản thân. Dẫu thế, phong độ ổn định của cầu thủ này tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 đã là sự đảm bảo để HLV trưởng Trần Đình Tiền cùng ban huấn luyện tiếp tục tập trung Phạm Văn Hiệp lên đội tuyển quốc gia. “Tôi chỉ có một tâm niệm duy nhất khi vào sân thi đấu là làm tốt nhất khả năng chuyên môn. Và tôi cũng phải tuân thủ đấu pháp do HLV đề ra. Dĩ nhiên, bất kể cầu thủ nào, trong đó có tôi, luôn khát khao được cống hiến hết khả năng cho quốc gia để đạt thành tích tốt nhất”, Phạm Văn Hiệp từng trải lòng.

HLV trưởng Trần Đình Tiền cho biết ông và Ban huấn luyện chỉ chọn những cầu thủ đạt phong độ tốt nhất trao suất chính thức tham dự SEA Games 33-2025. Lúc này, 18 cầu thủ có cơ hội như nhau. Nhưng nếu tinh ý, người làm chuyên môn hiểu rằng sự lựa chọn cầu thủ vào vị trí đối chuyền để đảm bảo yếu tố chuyên môn sẽ không nhiều. Khi Phạm Văn Hiệp giữ được phong độ cao, tuyển thủ này giữ được lợi thế của mình.

Năm ngoái, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không thi đấu thành công tại 2 chặng giải SEA V.League 2024 nhưng lúc đó tay đập Phạm Văn Hiệp vẫn trao nhận danh hiệu cầu thủ đối chuyền xuất sắc nhất các chặng đấu.

Phạm Văn Hiệp là 1 trong những cầu thủ đạt phong độ xuất sắc nội dung nam tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: VFV

Năm nay, tay đập này đã được cơ hội tích lũy thêm kinh nghiệm trong 2 chặng giải SEA V.League 2025. Ở góc độ chuyên môn, nhiều phân tích của các HLV tại giải vô địch quốc gia cho rằng Phạm Văn Hiệp đang là 1 trong những cầu thủ thi đấu vị trí đối chuyền đạt sự hiệu quả cao ở khả năng ghi điểm. “Với mẫu cầu thủ bóng chuyền hiện đại, việc đạt hiệu quả trên sân trong mọi tình huống bóng là điều vô cùng quan trọng. Chúng tôi đánh giá Phạm Văn Hiệp có khả năng làm được điều này”, ông Trần Đình Tiền từng phân tích.

Bước vào tuổi 25, Phạm Văn Hiệp kỳ vọng có cơ hội lần đầu góp mặt SEA Games. Vì thế nếu được trao suất chính thức sang Thái Lan, tuyển thủ này sẽ có năm thi đấu trọn vẹn với nhiều dấu ấn của bản thân.

MINH CHIẾN