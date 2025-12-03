Các đội bóng sẽ thi đấu 14 trận tại vòng bảng giải vô địch bóng chuyền quốc gia năm 2026

Giải vô địch quốc gia 2026 sẽ có thể thức thi đấu thay đổi so với năm 2025 và trên hết là tạo điều kiện tối đa để cầu thủ được tranh tài.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 dự kiến sẽ thi đấu 14 trận tại vòng bảng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bộ phận chuyên môn tổ chức thi đấu của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và đơn vị chức năng chuyên môn bóng chuyền (Cục TDTT Việt Nam) đang xem xét kỹ lưỡng các nội dung dự thảo Điều lệ giải vô địch quốc gia 2026 trước khi ban hành.

Theo tìm hiểu của SGGP, nhà tổ chức tiếp tục thực hiện phương án tranh tài 2 giai đoạn (vòng đấu) đối với giải vô địch quốc gia 2026. Tuy nhiên, thể thức sẽ có thay đổi. Các đội (nam, nữ) vẫn thi đấu vòng bảng bằng hình thức đánh vòng tròn để tính điểm. Việc đấu vòng tròn diễn ra đầy đủ tại 2 vòng đấu. Tại vòng 1, mỗi đội sẽ đấu 7 trận và trong vòng 2, mỗi đội vẫn tiếp tục đấu vòng tròn 7 trận. Kết thúc 14 trận của vòng bảng, Ban tổ chức sẽ xác định nhóm đội vào vòng chung kết và nhóm đội phải tranh suất trụ hạng.

Tại giải vô địch quốc gia 2025, việc thi đấu vòng tròn đã được thực hiện. Dù thế, toàn giải chỉ tổ chức 7 trận vòng bảng đối với tất cả các đội (vòng 1 đấu 5 trận, vòng 2 đấu 2 trận còn lại).

Việc gia tăng số trận thi đấu ở vòng bảng tại giải vô địch quốc gia 2026 được tính toán để nâng cao chất lượng chuyên môn đồng thời giúp cầu thủ thêm cơ hội thi đấu và tránh những tình huống nhiều đội bóng an bài kết quả sớm nên không thể hiện hết mình tại những trận còn lại.

Sau khi các giải bóng chuyền năm 2025 kết thúc, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã xác định 16 đội tham dự giải vô địch quốc gia 2026 gồm VTV Bình Điền Long An (đương kim vô địch), Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Vietinbank, Hóa chất Đức Giang lào cai, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hà Nội (nữ) và Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM, Ninh Bình, Hà Nội, Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa, TPHCM (nam).

Dự kiến, Điều lệ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 dự kiến được thông qua để gởi tới các đội bóng ngay đầu năm 2026 nhằm có sự chuẩn bị chuyên môn.

Cũng theo tìm hiểu, giải vô địch quốc gia 2026 sẽ tổ chức vòng 1 tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) còn vòng 2 chia 2 địa điểm tổ chức tại TPHCM (dành cho nam) và Vĩnh Long (dành cho nữ). Do vòng 2 phân tách địa điểm tranh tài, thời gian tổ chức sẽ kéo dài.

Giải vô địch quốc gia 2026 dự kiến vẫn áp dụng quy định cho phép mỗi đội đăng ký tối đa 2 ngoại binh nhưng chỉ 1 ngoại binh được vào sân trong mọi thời điểm.

MINH CHIẾN