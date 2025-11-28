Vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Đông Anh

Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) từng là địa điểm tổ chức vòng 1 giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, tuần qua Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã xây dựng dự thảo về điều lệ tổ chức thi đấu các giải bóng chuyền thuộc hệ thống quốc gia năm 2026. Trong đó, điều lệ giải vô địch quốc gia 2026 cũng được xây dựng các nội dung. Hiện tại, điều lệ sẽ được xem xét các công đoạn cuối trước khi thống nhất ban hành đến các đội bóng.

Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) sẽ được chọn là địa điểm tổ chức vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026. Tại vòng 2, các địa điểm tổ chức thi đấu gồm TPHCM (dành cho nam) và Vĩnh Long (dành cho nữ). Như vậy, vòng 2 của giải vô địch quốc gia 2026 sẽ tổ chức tại 2 địa điểm để tạo tính hấp dẫn chuyên môn thay vì chỉ tổ chức trong 1 điểm như năm 2025.

Tại giải vô địch quốc gia 2025, nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) từng là nơi tổ chức vòng 1. Tại đây, khán giả đã cổ vũ nhiệt tình các trận đấu qua đó tạo nên không khí sôi nổi cho các trận tranh tài. Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) còn là nơi tổ chức các trận giao hữu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với đội Kenya và Tây Ban Nha trước khi thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tham dự giải vô địch thế giới 2025.

16 đội bóng sẽ tham dự giải vô địch quốc gia 2026 gồm VTV Bình Điền Long An (đương kim vô địch), Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hóa chất Đức Giang lào cai, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hà Nội (nữ) và Biên Phòng MB (đương kim vô địch), Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM, Ninh Bình, Hà Nội, Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa, TPHCM.

Giải vô địch quốc gia 2025 đã có tổng thưởng là 2 tỷ 280 triệu đồng. Trong đó, mỗi đội vô địch nam, nữ được nhận thưởng 500 triệu đồng. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lần đầu tiên áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn 1 lượt đối với các đội nam, nữ tại giải vô địch quốc gia ở cách thứ tranh tài vòng bảng.

Năm 2026, các đội bóng chuyền trong nước còn nhiệm vụ tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Vì vậy, Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đang tính toán thể thức thi đấu để phù hợp chuyên môn.

MINH CHIẾN