3 địa điểm xin đăng cai giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026

Tới lúc này, 3 địa điểm đã đề xuất xin đăng cai giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ quyết định vào tuần sau.

Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) là nơi đã thu hút nhiều khán giả cổ vũ tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo trao đổi của đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam với SGGP, có 3 địa điểm đã gởi văn bản xin đăng cai giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 gồm Đông Anh (Hà Nội), TPHCM và Vĩnh Long. Tuy nhiên, quyết định chưa được đưa ra cuối cùng.

Tuần tới, ban chuyên môn và tổ chức thi đấu của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ xem xét kỹ lưỡng để đưa quyết định cuối cùng chọn địa điểm chính thức tổ chức giải vô địch quốc gia 2026.

Dự kiến, giải vô địch quốc gia 2026 vẫn tổ chức 2 giai đoạn (vòng đấu) như đang diễn ra hiện tại. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ trao quyền đăng cai các vòng đấu cho từng địa điểm cụ thể. Qua tìm hiểu, địa điểm tại TPHCM mong muốn là nơi sẽ tổ chức vòng 2 cùng vòng chung kết của giải đấu năm sau.

Năm 2025, giải vô địch quốc gia đã tổ chức vòng 1 tại Đông Anh (Hà Nội) sau đó vòng 2 diễn ra tại Ninh Bình. Các trận chung kết nam, nữ được tổ chức ở Ninh Bình.

Trước đó, địa điểm Hà Tĩnh cũng bày tỏ ý định xin đăng cai 1 vòng đấu giải vô địch quốc gia 2026. Tuy nhiên, đơn vị này đã rút lui không tham gia tổ chức giải đấu năm sau.

Khán giả đã cổ vũ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 có 16 đội góp mặt gồm VTV Bình Điền Long An (đương kim vô địch), Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hóa chất Đức Giang lào cai, Thanh Hóa, Hưng Yên và Hà Nội đối với nữ và Biên Phòng MB (đương kim vô địch), Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM, Ninh Bình, Hà Nội, Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa, TPHCM (nam). Trong các mùa giải từ năm 2022 đến lúc này, mỗi đội vô địch nam, nữ của giải bóng chuyền vô địch quốc gia được nhận thưởng 500 triệu đồng.

MINH CHIẾN