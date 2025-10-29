Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 dự kiến sẽ khởi tranh sớm

Cầu thủ bóng chuyền dự kiến sẽ tiếp tục tranh tài giải vô địch quốc gia 2026 theo thể thức 2 vòng đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, các đơn vị chuyên môn đang xây dựng kế hoạch tổ chức giải vô địch quốc gia 2026 sau đó đi tới thống nhất để ban hành điều lệ thi đấu.

Giải đấu năm sau vẫn được xây dựng phương án diễn ra 2 giai đoạn (2 vòng) đấu. Thời điểm tổ chức vòng 1 sẽ sớm (có thể trong tháng 3 hoặc đầu tháng 4). Vòng 2 dự kiến diễn ra vào tháng 10. Giải vô địch quốc gia 2026 vẫn có sự góp mặt của 8 đội nam và 8 đội nữ. Tuy nhiên vào năm sau, môn bóng chuyền sẽ có trong chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vì vậy nhà quản lý sẽ tính toán thời điểm thi đấu giải vô địch quốc gia phù hợp chuyên môn.

Các trận đấu của giải vô địch quốc gia 2026 sẽ kết thúc trong tháng 10 để cầu thủ đảm bảo sự chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vào tháng 11.

Vào năm sau, Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) sẽ được tổ chức tại Nhật Bản. Nếu các đội tuyển bóng chuyền quốc gia tham dự, tuyển thủ sẽ thi đấu ASIAD trong tháng 9 sau đó về nước tiếp tục tranh tài vòng 2 giải vô địch quốc gia 2026.

Hiện tại, một số địa phương đã lên kế hoạch xin đăng cai tổ chức các vòng đấu tại giải vô địch quốc gia 2026. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam chưa có quyết định cuối cùng. Khi xây dựng điều lệ thi đấu, đơn vị đăng cai sẽ được lựa chọn. Theo tìm hiểu, Hà Tĩnh là một trong những đơn vị bày tỏ nguyện vọng tổ chức vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026.

MINH CHIẾN