Chủ công Kuon Mom là ngoại binh đầu tiên góp mặt ở giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2026

Kuon Mom (hàng sau ngoài cùng bên trái) sẽ tiếp tục sang Việt Nam thi đấu năm 2026 cùng đội Hà Nội. Ảnh: HANOIVOLEYBALL

Trưởng bộ môn bóng chuyền (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội) đồng thời là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Hà Nội – ông Bùi Đình Lợi chia sẻ cùng SGGP: “Chúng tôi và cầu thủ Kuon Mom đã đạt được thỏa thuận để tiếp tục thi đấu tại Việt Nam vào năm 2026. Trước mắt, cầu thủ này góp mặt cùng đội tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026. Đây là ngoại binh phù hợp với đội bóng, đã quen lối chơi của đội trong vòng 2 đồng thời cùng chúng tôi trụ hạng thành công”.

Như vậy, đội Hà Nội trở thành đội nam đầu tiên của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 xác định ngoại binh cho mình.

Kuon Mom trở thành ngoại binh đầu tiên của đội bóng chuyền nam Hà Nội sau nhiều năm đơn vị này không thuê VĐV nước ngoài. Tay đập đã thi đấu giai đoạn 2 (vòng 2) giải vô địch quốc gia 2025 vừa qua ở Ninh Bình. Từ chỗ là đội không có thành tích tốt ở vòng bảng có nguy cơ xuống hạng, tuy nhiên, đội Hà Nội đã chơi hiệu quả trong vòng xếp hạng để tranh vé trụ hạng thành công. Ở vòng này, các tay đập Hà Nội đã thắng 3 trận trước từng đối thủ trực tiếp là Sanest Khánh Hòa, Đà Nẵng và Tây Ninh để tiếp tục góp mặt giải vô địch quốc gia 2025.

Ngoại binh Kuon Mom của đội Hà Nội đã về nước sau giải vô địch quốc gia 2025. Nhiều khả năng, tay đập này sẽ tham dự SEA Games 33-2025 vào tháng 12 tại Thái Lan.

Kuon Mom hiện đang là chủ công của đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia. Tay đập này từng giành HCĐ SEA Games 31 tại Việt Nam và HCB SEA Games 32 tại Campuchia.

Hiện tại, nội dung nữ cũng có 1 ngoại binh đầu tiên của giải vô địch quốc gia 2026 là cầu thủ Tichaya Boonlert (Thái Lan). Tay đập này thi đấu dài hạn cùng đội Hóa chất Đức Giang lào cai.

MINH CHIẾN