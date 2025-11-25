Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2026 chỉ cho phép 1 ngoại binh vào sân thi đấu

Vấn đề ngoại binh ra sân tại giải vô địch quốc gia 2026 sẽ không thay đổi so với những mùa giải đã thực hiện trước đây.

Các đội bóng vẫn chỉ được đưa ra sân 1 ngoại binh trong mọi thời điểm ở giải vô địch quốc gia 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi cùng SGGP, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường bày tỏ: “Chúng tôi đã ghi nhận những ý kiến về vấn đề đăng ký và cho phép số lượng ngoại binh ra sân thi đấu đối với giải vô địch quốc gia 2026 từ 16 đội bóng tham dự giải. Có những ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, nhiều ý kiến bày tỏ muốn Ban tổ chức giữ nguyên phương thức sử dụng ngoại binh như hiện tại. Vì lẽ đó, Liên đoàn bóng chuyền sẽ xem xét kỹ và sẽ không thay đổi việc cho phép số lượng ngoại binh ra sân. Về cơ bản, mỗi đội được đăng ký tối đa 2 cầu thủ và chỉ 1 ngoại binh được ra sân trong mọi thời điểm”.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia bắt đầu cho phép ngoại binh được góp mặt trở lại từ năm 2022. Từ đó đến nay, nhiều ngoại binh nam, nữ đã tham dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia và tạo nên những trận cầu hấp dẫn.

Với chia sẻ trên của đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, việc đăng ký ngoại binh sẽ không thay đổi đối với năm 2026. Điều này cũng là một trong những quy định để các đội bóng có sự ổn định lực lượng VĐV nội đồng thời tạo được cơ hội cho VĐV nội ra sân thay vì chỉ tập trung đầu tư thuê ngoại binh.

Vừa qua, lần đầu tiên Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam xây dựng văn bản xin ý kiến các đội bóng tham dự giải vô địch quốc gia 2026 về phương thức cho đăng ký và sử dụng ngoại binh trên sân. Các đề xuất trong văn bản của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đưa ra để các đội bóng cho ý kiến gồm: cho chuyển nhượng 1 VĐV, vào sân thi đấu 1 VĐV; cho chuyển nhượng 2 VĐV, vào sân thi đấu 1 VĐV (như hiện nay); cho chuyển nhượng 2 VĐV, vào sân thi đấu 2 VĐV; cho chuyển nhượng 3 VĐV, vào sân thi đấu 2 VĐV; ý kiến khác.

Theo quy định, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam là nơi tiếp nhận đăng ký ngoại binh của các đội bóng và kiểm tra việc chuyển nhượng đủ điều kiện theo FIVB hay không từ đó mới cấp thẻ cho VĐV được tham dự giải vô địch quốc gia. Việc chuyển nhượng VĐV do các đội bóng làm việc với ngoại binh mà mình muốn mời sang Việt Nam thi đấu.

Cầu thủ ngoại luôn là gương mặt được khán giả bóng chuyền Việt Nam chú ý theo dõi. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Tại giải vô địch quốc gia 2025, giai đoạn thứ nhất ghi nhận 9 ngoại binh nam và 9 ngoại binh nữ đăng ký thi đấu. Giai đoạn thứ 2 cũng có 9 ngoại binh nam, 9 ngoại binh nữ góp mặt. Tuy nhiên, giai đoạn 2 của giải vô địch quốc gia 2025 chứng kiến lần đầu tiên 16 đội bóng đều đăng ký VĐV ngoại tham gia tranh tài. Các đội giành ngôi vô địch quốc gia 2025 là Biên Phòng MB và VTV Bình Điền Long An đều thuê ngoại binh tăng cường lực lượng.

Từ năm 2022 đến nay, giải bóng chuyền vô địch quốc gia đều chứng kiến ngoại binh nhận được danh hiệu cá nhân. Năm 2022 và 2023, cầu thủ Polina (Azerbaijan) nhận danh hiệu VĐV nữ tấn công xuất sắc nhất. Năm 2024, cầu thủ Sharon Chepchumba Kiprono (Kenya) là VĐV nữ tấn công xuất sắc nhất. Năm 2025, Miroslava Paskova (Bulgaria) đạt danh hiệu này.

16 đội tham dự giải vô địch quốc gia 2025: VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hóa chất Đức Giang lào cai, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hà Nội (nữ); Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM, Hà Nội, Ninh Bình, Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa, TPHCM (nam).

