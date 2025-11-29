AVC công bố các sự kiện bóng chuyền châu Á năm 2026

Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) đã chính thức công bố lịch thi đấu toàn diện cho năm 2026, đánh dấu một trong những năm được dự đoán là sôi động và hấp dẫn nhất của bóng chuyền trong khu vực.

Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) chính thức công bố lịch thi đấu toàn diện cho năm 2026. Ảnh: AVC

Mùa giải bóng chuyền châu Á 2026 bắt đầu sôi nổi vào tháng 4 với màn so tài đỉnh cao của các CLB mạnh tại Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á (AVC Women’s Volleyball Champions League), tiếp theo là giải đấu giành cho nam (AVC Men’s Volleyball Champions League) vào tháng 5.

Vào tháng 6 và tháng 7, các giải đấu tiếp tục diễn ra với Cúp vô địch các quốc gia nữ châu Á (AVC Women’s Nations Cup), và Cúp vô địch các quốc gia nam châu Á (AVC Men’s Nations Cup). Cùng với đó là và Giải vô địch bóng chuyền nam và nữ U18 châu Á.

Các giải vô địch châu lục sẽ là tâm điểm chú ý vào cuối mùa giải, với Giải vô địch châu lục nữ vào tháng 8, và Giải vô địch châu lục nam vào tháng 9. Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19-9 đến 4-10, là một điểm nhấn quan trọng khác của năm. Lịch thi đấu bóng chuyền sẽ kết thúc với Thế vận hội trẻ mùa hè 2026, diễn ra tại Dakar (Senegal) từ ngày 31-10 đến 13-11).

Năm 2026 cũng sẽ có đầy đủ các sự kiện bóng chuyền bãi biển và bóng chuyền tuyết, phản ánh cam kết của AVC trong việc phát triển môn thể thao này trên nhiều môi trường khác nhau. Khởi đầu vào tháng 2 với Giải vô địch bóng chuyền tuyết nam châu Á.

Mùa giải bóng chuyền bãi biển bắt đầu vào tháng 4 với Chặng đầu tiên trong 4 giải AVC Beach Tours. Tiếp theo là Đại hội thể thao bãi biển châu Á. Lịch trình dày đặc tiếp tục diễn ra vào tháng 5 với Giải vô địch bóng chuyền bãi biển U18 châu Á, kéo dài đến tháng 6. Bên cạnh là 3 Chặng đua khác của AVC Beach Tour, cùng với Giải vô địch bóng chuyền bãi biển châu Á.

Vào tháng 7, các vận động viên trẻ hàng đầu châu Á sẽ bước lên sân khấu toàn cầu tại Giải vô địch bóng chuyền bãi biển thế giới FIVB U18. Các sự kiện thể thao đa môn lớn sẽ trở lại vào tháng 9 với Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20, và vào tháng 10 với Thế vận hội trẻ mùa hè 2026.

HUY KHÔI