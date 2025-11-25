Bóng chuyền nữ Philippines hướng đến bục vinh quang tại SEA Games 2025

Với nỗ lực chấm dứt cơn khát huy chương kéo dài 20 năm, HLV trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Philippines, Jorge Souza de Brito đã cam kết rằng những vận động viên xuất sắc nhất của đất nước sẽ được lựa chọn vào đội hình tham dự SEA Games 2025 tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

Các cô gái Philippines về nhì tại Giải vô địch bóng chuyền nữ các quốc gia châu Á hồi tháng 6. Ảnh: Volleyball Nations Cup

Lần gần nhất đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Philippines giành huy chương tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) là vào năm 2005. Nhiệm vụ thay đổi vận mệnh đó được trao vào tay HLV De Brito. “Tôi luôn nói rõ quan điểm của mình, rằng đội hình của đội tuyển quốc gia luôn phải là những người xuất sắc nhất”, ông nói trên The Manila Times. “Đội hình của đội tuyển quốc gia là dành cho những vận động viên giỏi nhất. Không phải vì chúng tôi thích ai đó hay vì họ có sẵn hay không”.

Từ thành tích giành huy chương bạc lịch sử tại Giải vô địch bóng chuyền nữ các quốc gia châu Á hồi tháng 6, HLV De Brito nhận thấy tiềm năng của các cô gái Philippines là rất lớn. “Tất nhiên, không có gì phải hoài nghi về sự tự tin. Chúng tôi luôn hy vọng giành huy chương. Họ càng có thêm động lực nhờ những kết quả gần đây, trước những đội tuyển mà chúng tôi biết chắc chắn sẽ thi đấu. Điều đáng quan tâm lúc này là chúng tôi muốn được tạo điều kiện tập luyện tốt hơn”.

Trong khi đội tuyển nam đang tập huấn tại Đài Loan, có sự chuẩn bị kỹ càng cho giải đấu, thì đội tuyển nữ những trở ngại về công tác chuẩn bị do các tuyển thủ vẫn đang trong quá trình thi đấu tại giải quốc nội. Vị chiến lược gia người Brazil cũng chia sẻ về tình hình tập luyện hiện tại của đội tuyển nữ: “Được rồi, chúng tôi tập luyện mỗi ngày, với 2 người, đôi khi 6 người. Đây là cách chúng tôi chuẩn bị cho SEA Games ngay lúc này. Khác với những chàng trai đang ở Đài Loan, đây là sân khấu mà các cô gái sẽ phải đối mặt”.

HUY KHÔI