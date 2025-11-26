Địa điểm và lịch thi đấu Giải vô địch thế giới các CLB

Sau khi xác nhận CLB Orlando Valkyries của Mỹ là đội tham dự cuối cùng ở nội dung nữ, Giải vô địch thế giới các CLB nam và nữ FIVB 2025 đã công bố về địa điểm và lịch thi đấu của cả 2 giải đấu - đều diễn ra tại Brazil vào tháng 12 này.

Tay đập Kazmiere Brown là một phần quan trọng của đội Orlando Valkyries (Ảnh: Pro Volleyball Federation)

Theo đó, giải đấu của nữ thi đấu tại Sao Paulo từ ngày 9 đến 14-12. Đương kim vô địch Major League Volleyball (trước đây là Pro Volleyball Federation), Orlando Valkyries đã được FIVB lựa chọn để hoàn thành đội hình 8 CLB hàng đầu thế giới tranh tài. Valkyries sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, chẳng hạn như libero người Serbia 2 lần vô địch thế giới Teodora Pusic, và đối chuyền người Puerto Rico, Brittany Abercrombie. Những cái tên CLB còn lại bao gồm Osasco São Cristóvão Saúde (Brazil), Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano (Italy), Savino Del Bene Scandicci (Italy), Dentil Praia Clube (Brazil), Club Alianza Lima (Peru), Zamalek Sporting Club (Ai Cập) và Zhetysu VC (Kazakstan).

Các trận đấu sẽ được tổ chức tại Mercado Livre Arena Pacaembu, tọa lạc ở trung tâm thành phố lớn nhất Brazil. Vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11-12, với 4 trận đấu mỗi ngày. Ngày 12-12 sẽ là ngày nghỉ. Sau đó là các trận bán kết vào ngày 13, và trận chung kết kết thúc sự kiện vào ngày 14-12. Ngày thi đấu đầu tiên sẽ bắt đầu với trận Praia gặp Valkyries lúc 10:00 giờ địa phương; trận Zhetysu gặp Alianza lúc 13:30; trận Conegliano gặp Zamalek lúc 17:00 và Osasco gặp Scandicci lúc 20:30.

Ở giải đấu dành cho nam, thi đấu từ ngày 16 đến ngày 21-12 tại Belem. Tám CLB bóng chuyền nam hàng đầu thế giới, bao gồm: Vôlei Renata (Brazil), Sir Sicoma Monini Perugia (Italy), Aluron CMC Warta Zawiercie (Bồ Đào Nha), Sada Cruzeiro (Brazil), Praia Clube (Brazil), Al-Rayyan Sports Club (Qatar), Osaka Bluteon (Nhật Bản) và Swehly Sports Club (Libya). Giải sẽ tranh tài tại Arena Guilherme Paraense nổi tiếng, còn được gọi là Manguerinho, địa điểm thể thao truyền thống nhất của Belem.

Lịch thi đấu sẽ theo thể thức tương tự như nữ, với 3 ngày thi đấu vòng bảng từ ngày 16 đến 18-12, nghỉ một ngày vào ngày 19, và các trận bán kết và chung kết diễn ra sau đó trong 2 ngày cuối cùng.

HUY KHÔI