Ahman và Hellvig được vinh danh giải thưởng thể thao hàng đầu của Thụy Điển

Đương kim vô địch bóng chuyền bãi biển thế giới và Olympic David Ahman và Jonatan Hellvig.

Cặp đôi bóng chuyền bãi biển Thụy Điển là những người chiến thắng giải thưởng Bragdguldet năm 2025, giải thưởng mà một trong những tờ báo hàng đầu Thụy Điển, Svenska Dagbladet trao tặng hàng năm cho một cá nhân hoặc đội tuyển thể thao của Thụy Điển vì những thành tích xuất sắc. Giải thưởng Bragdguldet đã tồn tại hơn 100 năm và được coi là danh hiệu danh giá nhất mà một vận động viên có thể nhận được tại quốc gia Bắc Âu này. Giải thưởng này mang ý nghĩa biểu tượng to lớn trong văn hóa thể thao Thụy Điển, vượt xa các giải thưởng truyền thống như Cầu thủ xuất sắc nhất năm...

Năm 2018, Ahman và Hellvig đã được trao giải thưởng Bragdguldet “nhỏ” cho tấm huy chương vàng Thế vận hội Olympic trẻ tại Buenos Aires. Lần này, đó là giải Bragdguldet “lớn”, sau khi cặp đôi này đã giành chức vô địch thế giới bóng chuyền bãi biển vào tháng trước, bằng cách đánh bại các đồng đội trẻ hơn là Jacob Holting Nilsson và Elmer Andersson trong trận chung kết toàn Thụy Điển ngoạn mục.

“Vì tấm huy chương vàng Giải vô địch thế giới sau trận chung kết trong mơ - một màn trình diễn xuất sắc mang tính đột phá và một thành tích lịch sử” là lý do ban giám khảo quyết định vinh danh Ahman & Hellvig với giải thưởng danh giá này. “Cảm giác thật tuyệt vời, chúng tôi không ngờ tới điều này”, Ahman đã thốt lên trong một cuộc phỏng vấn với Svenska Dagbladet.

Giải Bragdguldet là sự ghi nhận mạnh mẽ không chỉ cho những màn trình diễn xuất sắc của Ahman và Hellvig trên đấu trường quốc tế, mà còn cho thấy bóng chuyền đã phát triển như thế nào ở Thụy Điển. Đây là minh chứng cho sự phổ biến ngày càng tăng của bóng chuyền bãi biển trong nước và khẳng định rằng các VĐV của Hiệp hội Bóng chuyền Thụy Điển hiện được coi là một trong những vận động viên xuất sắc nhất, và có ảnh hưởng nhất trong toàn bộ cộng đồng thể thao Thụy Điển.

Ahman 23 tuổi và Hellvig 24 tuổi hiện đồng thời là đương kim vô địch Olympic và thế giới môn bóng chuyền bãi biển nam. Họ đã đạt vị trí số một trong bảng xếp hạng thế giới lần đầu tiên vào tháng 4-2024 và giữ vững vị trí đó trong gần một năm. Hiện tại, họ là đội đứng thứ 2 trên thế giới...

HUY KHÔI