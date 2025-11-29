Chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ hội quân chuẩn bị SEA Games 33 vào ngày 2-12

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết Trần Thị Thanh Thúy sẽ về nước vào ngày 2-12 sắp tới.

Trần Thị Thanh Thúy sẽ hội quân vào ngày 2-12 sắp tới. Ảnh: AVC

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã cho biết: "Dự kiến Trần Thị Thanh Thúy sẽ về nước ngày 2-12. Cầu thủ hội quân cùng đội tuyển tại Vĩnh Long để chuẩn bị SEA Games 33-2025. Chúng tôi vẫn xem các chương trình chuyên môn của Thanh Thúy tại Nhật Bản thời gian này".

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đăng ký 14 cầu thủ chính thức tham dự SEA Games 33-2025. Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục có tên trong danh sách.

Chủ công này đã không tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 do sang Nhật Bản thi đấu cho đội Gunma Green Wings. Tuy nhiên, cô vẫn được xác định là một trong những tuyển thủ chủ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu SEA Games 33-2025. Đầu năm nay, Thanh Thúy đã thi đấu giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025 đồng thời góp mặt các giải quốc tế cùng đội tuyển. Chủ công này đã vô địch AVC Nations Cup 2025, vô địch chặng 2 SEA V.League 2025 và tham dự giải vô địch thế giới 2025.

Cách đây 2 năm, Trần Thị Thanh Thúy đã tham dự SEA Games 32-2023 ở Campuchia và giành HCB cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Chủ công này được tín nhiệm nhận trọng trách đội trưởng.

Ngoài Trần Thị Thanh Thúy, phụ công Trần Thị Bích Thủy cũng về nước vào ngày 2-12 để tập luyện cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuyển thủ này đã có tên trong danh sách tham dự SEA Games 33-2025.

Ngày 29-11, Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) đã công bố lịch thi đấu các nội dung trong nhà của năm 2026. Giải AVC Champions League nữ – giải đấu dành cho các đội cấp độ câu lạc bộ ở châu Á – sẽ được khởi tranh vào tháng 4-2026. Giải AVC Champions League nam được tổ chức vào tháng 5-2026.

Tiếp đó, tháng 6-2026 sẽ diễn ra AVC Nations Cup dành cho nữ còn tháng 7-2026 là giải AVC Nations Cup của nam, giải vô địch U18 nam, nữ châu Á 2026.

Trong tháng 8-2026, Liên đoàn bóng chuyền châu Á sẽ tổ chức giải vô địch nữ. Giải vô địch nam được tổ chức vào tháng 9-2026. Trong tháng 9-2026, môn bóng chuyền của ASIAD 20 được tổ chức tại Nhật Bản.

Nếu đạt phong độ tốt, Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy chắc chắn tiếp tục có những cơ hội góp mặt giải AVC Nations Cup 2026, giải vô địch châu Á 2026 hoặc ASIAD 20 cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

MINH CHIẾN