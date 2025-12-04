Bóng chuyền nam Philippines tự tin bước ra từ sân chơi thế giới

Niềm hy vọng giành huy chương tại SEA Games 33-2025 đang lên cao ở đội tuyển bóng chuyền nam Philippines, sau khi họ mang đến kỳ đại hội thể thao khu vực tại Thái Lan đội hình gần như đầy đủ những cái tên gây ấn tượng tại Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới FIVB hồi tháng 9.

Đội tuyển bóng chuyền nam Philippines tại Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới FIVB hồi tháng 9.

Đội tuyển bóng chuyền nam Philippines đã khép lại Giải vô địch bóng chuyền thế giới FIVB với niềm tự hào xen lẫn chút tiếc nuối. Họ suýt chút nữa lọt vào vòng 16 đội sau thất bại sít sao trước Iran trong năm ván. Cả thế giới đã được chứng kiến ​​khả năng bóng chuyền nam Philippines, thể hiện sức mạnh bền bỉ và tiềm năng cạnh tranh với những đội bóng xuất sắc nhất dưới ánh đèn rực rỡ, và là một dấu hiệu rõ ràng củng cố hy vọng giành huy chương tại SEA Games này.

Đối với cựu binh 10 năm Marck Espejo, hành trình vô địch thế giới giống như một vòng tròn khép lại sự nghiệp. Nhưng nó đã thắp lại ngọn lửa nhiệt huyết trong anh để tiếp tục đại diện cho đất nước cùng với siêu sao đồng hương Bryan Bagunas, người đã tỏa sáng rực rỡ nhất tại giải vô địch thế giới năm nay. Espejo và Bagunas đã dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nam Philippines giành huy chương bạc tại SEA Games Manila năm 2019, khi họ lọt vào trận chung kết nhưng lại để thua trước đội tuyển mạnh Indonesia. Nhưng đà phát triển đã bị gián đoạn bởi đại dịch, khiến đội phải chấp nhận vị trí thứ 5 liên tiếp tại các kỳ đại hội ở Việt Nam và sau đó là tại Campuchia với đội hình tái thiết.

HLV người Italy, Angiolino Frigoni còn có thể tin tưởng vào kinh nghiệm tài tài năng của Owa Retamar và Kim Malabunga, 2 ngôi sao từng giành huy chương bạc năm 2019. “Tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Huấn luyện viên Angiolino biết rõ mình đang làm gì. Dù ông ấy chọn ai cho đội hình tham dự SEA Games, tôi hy vọng các bạn sẽ ủng hộ để chúng tôi cảm thấy được động lực để cống hiến hết mình”, Retamar nói.

Bryan Bagunas và đồng đội đã tỏa sáng rực rỡ tại giải vô địch thế giới năm nay.

Leo Ordiales, nổi lên là người ghi điểm tốt thứ 3 sau Espejo và Bagunas tại Giải vô địch thế giới, sẽ là một trong những tay đập trẻ cùng với Buds Buddin, Louie Ramirez, Jade Disquitado và Al-Bukharie Sali. Eco Adajar sẽ là chuyền 2 dự bị của Retamar, trong khi các libero Josh Ybanez và Vince Lorenzo được giao nhiệm vụ phòng ngự. Hoàn thiện đội hình là Peng Taguibolos và Lloyd Josafat. Tất cả 14 thành viên, ngoại trừ Sali mới ra mắt từ Đại học Santo Tomas, đều đã tham dự Giải vô địch thế giới vào tháng 9.

Kỳ vọng là rất cao, nhưng cựu binh Espejo cho biết họ vẫn tập trung vào mục tiêu của mình: “Thực ra, trong đội, chúng tôi không nói về việc cần phải giành chiến thắng ngay lập tức, hay phải giành được một vị trí trên bục vinh quang, hay huy chương vàng tại SEA Games. Chúng tôi chỉ thực sự hạnh phúc sau Giải vô địch thế giới vì chúng tôi đã tích lũy được kinh nghiệm, có cơ hội thi đấu và mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Nhưng tất nhiên, áp lực luôn ở đó. Kỳ vọng của mọi người thậm chí còn cao hơn sau thành tích tại Giải vô địch thế giới của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi đang thực sự chuẩn bị cho SEA Games”.

Đội tuyển Philippines nằm ở bảng B, gặp Myanmar vào ngày 13-12 và Campuchia vào ngày hôm sau. Philippines sẽ đối đầu với đương kim vô địch Indonesia vào ngày 16-12.

HUY KHÔI