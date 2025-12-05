Chủ công Trần Anh Tú bất ngờ nhận suất thay libeo Huỳnh Trung Trực

Trần Anh Tú đã có suất tham dự SEA Games 33-2025 sau khi Huỳnh Trung Trực rút lui. Ảnh: VFV

Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cho biết: “Sau khi tính toán chuyên môn khi cầu thủ libero Huỳnh Trung Trực xin rút lui vì việc gia đình, chúng tôi bổ sung cầu thủ Trần Anh Tú sẽ tham dự SEA Games 33-2025”.

Đây là niềm vui cá nhân với Trần Anh Tú cũng như những người hâm mộ chủ công này. Tại 3 kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á gần nhất trước lần thi đấu năm nay ở Thái Lan là SEA Games 30, 31, 32, Trần Anh Tú không là thành viên được trao suất chính thức tham gia thi đấu. Trong lần chuẩn bị SEA Games 32-2023, Trần Anh Tú từng có tên nhưng gặp chấn thương nên đã rút lui.

Tại giai đoạn đầu năm 2025 của đợt tập trung đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, chủ công Trần Anh Tú không được tập trung tham gia thi đấu. Tuy nhiên vào giai đoạn tập huấn chuẩn bị SEA Games 33-2025 (bắt đầu từ ngày 25-10), Trần Anh Tú đã là 1 trong 18 tuyển thủ được tham gia tập luyện. Ở giải vô địch quốc gia 2025, chủ công này cùng đội bóng nam Ninh Bình đã đứng vị trí hạng 4 chung cuộc.

Trần Anh Tú là mẫu cầu thủ có khả năng tấn công đa dạng ở nhiều tình huống phối hợp sát lưới. Ngoài ra, tay đập này cũng có khả năng làm tốt khâu chuyền bóng bước 1. Trong khi đó, libero Huỳnh Trung Trực đã xin rút lui không tham dự SEA Games 33-2025 vì lý do gia đình nên Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam cần phương án hoàn thiện khả năng bắt bóng bước 1 tối ưu nhất.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang tập luyện tại TPHCM. Dự kiến, thành viên đội tuyển sẽ sang Thái Lan tranh tài vào ngày 11-12. Trong tuần cuối tập luyện nước rút trước khi sang Thái Lan, HLV Trần Đình Tiền sẽ hoàn thiện tối đa các bài tập chiến thuật. Ông Tiền từng chia sẻ rằng dù cầu thủ tập luyện với cường độ cao nhất nhưng yêu cầu trên hết là không VĐV nào bị ảnh hưởng sức khỏe, có thể gặp chấn thương.

Theo tìm hiểu, cầu thủ Trần Anh Tú được đăng ký thẻ tham dự SEA Games 33-2025 đúng quy định nên Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không bị ảnh hưởng lực lượng. Như vậy 14 cầu thủ SEA Games 33-2025 của bóng chuyền nam gồm: Đinh Văn Duy, Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Nguyễn Thanh Hải, Trịnh Duy Phúc, Nguyễn Văn Quốc Duy, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Dương Văn Tiên, Quản Trọng Nghĩa, Trần Anh Tú, Phạm Quốc Dư.

MINH CHIẾN