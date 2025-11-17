Đội tuyển trượt băng Việt Nam chọn 7 tuyển thủ góp mặt SEA Games 33

Tuyển thủ Nguyễn Cao Hà Mi là gương mặt được kỳ vọng có kết quả tốt ở môn trượt băng nghệ thuật tại SEA Games 33-2025. Ảnh: SFV

Năm nay lần đầu tiên, thể thao Việt Nam đăng ký các tuyển thủ tham dự môn trượt băng tại SEA Games 33-2025.

Tới lúc này, đội tuyển trượt băng Việt Nam thực hiện xong danh sách tuyển thủ sang Thái Lan thi đấu gồm Nguyễn Phi Long, Hoàng Khánh Việt, Nguyễn Phúc Gia Hưng, Nguyễn Bình Minh, Trần Ngọc Uyên Nghi và Nguyễn Cao Hà Mi, Nguyễn Hữu Hoàng.

Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam thực hiện công tác xã hội hóa chi phí cho các tuyển thủ tham dự SEA Games 33-2025. Mục tiêu về chuyên môn được đặt ra là các tuyển thủ sẽ nỗ lực giành kết quả cao nhất trong các nội dung của môn trượt băng. Chúng ta sẽ tham dự thi đấu trượt băng tốc độ và trượt băng nghệ thuật tại SEA Games 33-2025.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, từng tuyển thủ đều có cơ hội đạt thành tích cho mình. Tuy nhiên, các đối thủ trong khu vực đã và đang có sự đầu tư mạnh mẽ vào nhóm môn thể thao mùa đông, đặc biệt là trượt băng, vì vậy VĐV Việt Nam sẽ rất thận trọng khi thi đấu chính thức. Ở môn trượt băng nghệ thuật, ban huấn luyện đội tuyển đặt nhiều kỳ vọng giành kết quả cao vào tuyển thủ Nguyễn Cao Hà Mi. Gương mặt nữ này đã tham dự một số giải quốc tế thời gian qua cũng như đạt được các thành tích cao trong giải vô địch quốc gia ở Việt Nam.

MINH CHIẾN