Đội tuyển trượt băng TPHCM giành 9 HCV giải vô địch trẻ quốc gia 2025

Các gương mặt hàng đầu của trượt băng Việt Nam đã tranh tài quyết liệt tại giải vô địch trẻ quốc gia 2025 trên sân đấu ở Royal City (Hà Nội).

Các VĐV tham dự giải vô địch trẻ quốc gia 2025 tại Hà Nội. Ảnh: VSF

Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam phối hợp cùng Cục TDTT Việt Nam, Sở VH-TT Hà Nội tiến hành tranh tài giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia 2025. Các nội dung được diễn ra trong chung kết ngày 19-10 để tìm ra nhà vô địch. Sau buổi tối tranh tài, đội tuyển trượt băng TPHCM khép lại giải với 9 HCV.

Các kết quả HCV của đội tuyển trượt băng TPHCM thuộc về Hoàng Minh Thi (nội dung basic novice), Nguyễn Cao Hà Mi (nội dung basic novice, senior nữ), TRương Đặng Hân Di (junior D nữ bán chuyên, junior D nữ 300m, 500m), Kim Minh Anh (junior A nữ 500m), Đoàn Minh Nhật (junior C nam 300m), Nguyễn Minh Bảo (junior B nam 700m) và đội tiếp sức hỗn hợp.

Đại diện Ban tổ chức, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Phạm Xuân Tài khẳng định: “Thông qua giải đấu, các VĐV trẻ đã có cơ hội rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh thi đấu, tinh thần trung thực và cao thượng, đồng thời đóng góp vào mục tiêu chung là nâng tầm trượt băng Việt Nam trong khu vực và thế giới. Giải vô địch trẻ quốc gia 2025 là dịp tìm ra những VĐV triển vọng bổ sung lực lượng đội tuyển quốc gia hướng tới tham dự nhiều giải đấu quốc tế do Liên đoàn trượt băng châu Á (ASU) và Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU) tổ chức, đặc biệt là SEA Games 33 tại Thái Lan”.

Năm nay, Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam dự kiến cử tuyển thủ tham dự nội dung trượt băng nghệ thuật và trượt băng tốc độ tại SEA Games 33-2025 vào tháng 12.

VĐV thi đấu tốt sẽ có cơ hội góp mặt SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Ảnh: VSF

Tại giải, Chủ tịch Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam ông Đặng Hà Việt cũng cho biết bộ phận chuyên môn sẽ tìm kiếm gương mặt xuất sắc để đội tuyển trượt băng Việt Nam có cơ hội tranh tài đấu trường quốc tế trong thời gian tới.

Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia 2025 đã thu hút 90 VĐV từ các đơn vị TPHCM, Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng. Các VĐV thi đấu tại 7 nội dung đối với trượt băng nghệ thuật (nam, nữ) và 29 nội dung trượt băng tốc độ (nam, nữ) với các độ tuổi và cự ly khác nhau (gồm 1 nội dung đồng đội). Ngoài đội TPHCM, đội Hà Nội cũng giành được 18 HCV còn Thái Nguyên có 5 HCV trong khi VĐV Hải Phòng giành 1 HCV.

Ban tổ chức đã khai mạc giải đấu ngày 19-10. Ảnh: VSF

Năm nay, Ban tổ chức đã công bố Chính sách bảo vệ VĐV dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Trượt băng quốc tế (ISU Athletes Safeguarding Policy). Mục tiêu của Chính sách là bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc của các VĐV trong môi trường thể thao; Phòng ngừa và ứng phó với các hành vi xâm hại, quấy rối, lạm dụng (thể chất, tinh thần, tình dục) và phân biệt đối xử; Tạo ra môi trường an toàn, tôn trọng và công bằng cho tất cả các VĐV.

MINH CHIẾN