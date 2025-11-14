Chủ nhà Thái Lan sẽ sản xuất tín hiệu truyền hình trực tiếp hơn 30 môn tại SEA Games 33

Ban tổ chức chủ nhà SEA Games 33 của Thái Lan dự kiến truyền hình trực tiếp nội dung thi đấu của hơn 30 môn thể thao khi Đại hội tranh tài.

Chủ nhà Thái Lan đã thông báo thêm về sự chuẩn bị dành cho truyền thông, truyền hình SEA Games 33-2025. Ảnh: SAT

Hội nghị truyền thông Truyền hình SEA Games 33-2025 lần thứ 2 đã được chủ nhà Thái Lan tổ chức và vừa bế mạc ngày 14-11 với sự tham dự của đại diện nhiều đơn vị truyền hình các quốc gia sẽ tranh tài SEA Games 33-2025 cũng như các đơn vị truyền thông, truyền hình quốc tế.

Thông tin được đại diện Ban tổ chức chủ nhà chia sẻ là sẽ có hơn 30 môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu chính thức SEA Games 33-2025 được sản xuất tín hiệu truyền hình trực tiếp ở thời gian tranh tài.

Tuy nhiên, các môn cụ thể và số nội dung sẽ được Ban tổ chức thông báo chính thức trong thời gian tới. Hội nghị lần này, đại diện các đơn vị truyền thông, truyền hình đã được tham quan khu Trung tâm báo chí (MPC) của Đại hội cũng như Trung tâm truyền hình (IBC) của Đại hội. Hiện tại, trang thiết bị ở đây được hoàn thiện 60% khối lượng công việc đặt ra.

Theo chia sẻ, các môn quan trọng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ như bóng đá, bóng chuyền, cầu mây, điền kinh, bơi, nhóm võ thuật… đều được truyền hình trực tiếp.

Nhiều đơn vị truyền thông, truyền hình của các quốc gia trong khu vực đã đạt được thỏa thuận chi trả phí 20.000 USD để tham gia phát sóng các chương trình thi đấu trực tiếp theo nội dung của Ban tổ chức sản xuất. Tất cả vẫn đang thực hiện là phí tham gia, chưa phải bản quyền truyền hình. Ngoài ra, mỗi đơn vị truyền hình sẽ trả thêm 5.000 USD cho Ban tổ chức chủ nhà để đạt được phí kỹ thuật sóng sạch các chương trình khi tường thuật trực tiếp tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN