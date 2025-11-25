Golfer Nguyễn Tuấn Anh giành hạng nhì giải nghiệp dư Malaysia trước thềm SEA Games 33

Nguyễn Tuấn Anh đang có phong độ ổn định thời gian qua để tự tin bước vào SEA Games 33-2025. Ảnh: NHƯ Ý

Các hố đấu cuối cùng trong ngày 23-11 đã khép lại giải golf nghiệp dư quốc tế Malaysia 2025. Nguyễn Tuấn Anh là đại diện duy nhất của golf Việt Nam góp mặt bảng nam của giải lần này.

Sau các vòng đấu, golfer Nguyễn Tuấn Anh đạt tổng điểm -6 để giành vị trí hạng nhì với số gậy đánh lần lượt 68, 72 và 67. Vô địch bảng nam tại giải năm nay là Haecheon An (Hàn Quốc) với điểm -8.

Năm ngoái, Nguyễn Anh Minh là đại diện của Việt Nam giành vị trí số 1 ở giải golf nghiệp dư quốc tế Malaysia. Lần này, Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục đặt dấu ấn của golf Việt Nam trên sân đấu ở Malaysia.

Tháng 10 vừa qua, Nguyễn Tuấn Anh đã lập thành tích lần đầu tiên giành HCB tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Kết quả cũng ghi dấu golf Việt Nam lần đầu có tấm huy chương ở đấu trường này. Ở thành tích thi đấu chuyên môn năm nay, Nguyễn Tuấn Anh đã lên ngôi vô địch nam tại giải golf vô địch quốc gia 2025.

Hiện tại, Tuấn Anh là 1 trong những golf thủ được đội tuyển golf Việt Nam chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 33-2025. Golf thủ này rất kỳ vọng sẽ có suất chính thức ra sân thi đấu tại Thái Lan vào tháng 12. Trong sự nghiệp, Tuấn Anh chưa từng tham dự SEA Games. Golf Việt Nam từng giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia nên mục tiêu đặt ra đối với SEA Games 33-2025 là nỗ lực bảo vệ tấm HCV đang giữ.

MINH CHIẾN