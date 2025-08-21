Các môn khác

62 golfer vượt qua vòng loại để đi tiếp tại giải golf vô địch quốc gia 2025

Ban tổ chức đã tiến hành cắt loại (cut) sau vòng 2 để tìm ra 50 golfer nam và 12 golfer nữ xuất sắc nhất vào tiếp vòng trong hướng đến ngôi vô địch.

Golfer Đỗ Dương Gia Minh đang dẫn đầu bảng nam tại giải quốc gia năm nay. Ảnh: NHƯ Ý
Vòng 2 của giải golf vô địch quốc gia 2025 đã tranh tài trên sân FLC Golf Links Quy Nhơn (Gia Lai) là tâm điểm thu hút giới chuyên môn cùng các golfer đang thi đấu. Bởi lẽ, đây là vòng quyết định thực hiện cắt loại của Ban tổ chức để tìm ra những người xuất sắc nhất đi tiếp.

Cắt loại của bảng nữ được xác định là +19 còn cắt loại của bảng nam là +22. Kết thúc vòng 2, 12 golfer xuất sắc nhất bảng nữ giành quyền đi tiếp gồm Nguyễn Viết Gia Hân, Lê Chúc An, Nguyễn Thảo My, Đoàn Xuân Khuê Minh, Arena Tran, Thân Bảo Nghi, Anna Le, Ngô Bảo Nghi, Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Vũ Hoàng Anh, Ngô Vĩnh Hòa, Nguyễn Bảo Châu.

Sau 36 hố đầu tiên, golf thủ Nguyễn Viết Gia Hân tạm vượt lên dẫn đầu với tổng điểm +3. Đương kim vô địch Lê Chúc An tụt xuống vị trí thứ nhì khi có điểm +5 hiện tại. Tuy nhiên, phía trước vẫn có những thách thức cho các golfer nữ nên cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch vẫn chia đều cho 12 gương mặt xuất sắc nhất.

Tại bảng nam, sau 36 hố của 2 vòng đầu tiên, Đỗ Dương Gia Minh vẫn trụ vững vị trí dẫn đầu với điểm Even Par. Golfer Nguyễn Tuấn Anh đã thi đấu tốt tại vòng 2 để vươn lên hạng 2 áp sát ngay sau Gia Minh. Trước khi bước vào vòng 3, Tuấn Anh đang có điểm +4.

Trong 50 golfer nam vượt qua cắt loại, 10 người tạm có kết quả tốt nhất lần lượt là Đỗ Dương Gia Minh, Nguyễn Tuấn Anh, Trương Chí Quân, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Đức Sơn, Yang Jung Soo, Đinh Song Hải, Nguyễn Nhất Long.

Vòng 3 của giải sẽ tiếp tục thi đấu 2 buổi sáng, chiều ngày 21-8.

MINH CHIẾN

