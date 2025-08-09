Hơn 140 tuyển thủ tranh tài tại giải Golf "Vì bình yên cuộc sống" lần 2

Ngày 9-8, giải Golf "Vì bình yên cuộc sống" lần thứ 2 - 2025 do Ban Chuyên đề Công an TPHCM tổ chức, đã chính thức khởi tranh tại sân golf Vietnam Golf & Country Club (sân Golf Thủ Đức, TPHCM).

Các tuyển thủ dự giải tham dự lễ khai mạc. Ảnh: THANH TÙNG

Giải Golf “Vì bình yên cuộc sống” là sự kiện thể thao – giao lưu mang nhiều ý nghĩa nhân văn, góp phần tạo nên một ngày hội kết nối giữa những người yêu thể thao, nhất là bộ môn golf đang ngày càng phát triển tại Việt Nam. Giải năm nay đã thu hút hơn 140 tuyển thủ tham dự.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm các ngày lễ trọng đại như: kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025), 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025) và 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2025).

Các đại biểu phát đường bóng khai mạc giải. Ảnh: THANH TÙNG

Không chỉ là cuộc tranh tài đẳng cấp, giải golf “Vì bình yên cuộc sống” còn mang sứ mệnh nhân văn sâu sắc. Một phần kinh phí từ giải sẽ được gây quỹ xây dựng, sửa chữa nhà cho cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM có hoàn cảnh khó khăn. Thông điệp “Thể thao – Gắn kết – Nhân ái” được lan tỏa mạnh mẽ, biến sự kiện thành cầu nối giữa lực lượng Công an với cộng đồng, doanh nghiệp và giới thể thao. Được biết, tổng số tiền quyên góp từ giải đấu lần này là 140 triệu đồng.

Đại tá Bùi Ngọc Giáp – Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM, Trưởng ban tổ chức giải cho biết, giải đấu thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm xã hội của các doanh nhân và những người yêu thể thao. Với sự đồng hành của các tuyển thủ, sự tham gia ủng hộ của các nhà tài trợ, các mạnh thường quân, giải đấu không chỉ thành công về mặt chuyên môn mà còn lan tỏa được giá trị nhân văn sâu sắc.

BTC trao thưởng cho các cá nhân đoạt giải

Điểm nhấn của giải năm nay là giải Hole-in-One (HIO) với phần thưởng “siêu khủng”: một siêu xe Maserati trị giá hơn 4 tỷ đồng, bình rượu sâm Ngọc Linh hơn 2 tỷ đồng, xe Piaggio APRILIA và 1 tỷ đồng tiền mặt. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải vô địch, cùng các giải nhất, nhì, ba ở các bảng A, B, C. Cùng với đó là các giải kỹ thuật như Longest Drive và Nearest to the Pin với giá trị giải thưởng cao cùng những phần quà hấp dẫn.

Kết quả tại giải: - Các giải kỹ thuật thuộc về: Hoàng Ngọc Khánh, Trần Thanh Hiển, Trương Thị Mỹ Hương và Nguyễn Thị Kiều Trang - Hạng nhất bảng A: Nguyễn Thế Mai - Hạng nhất bảng B: Bùi Thành Hải - Hạng nhất bảng C: Nguyễn Đức Tài - Best gross: Mai Trọng Lưu

NGUYỄN ANH