Ông Lê Kiên Thành tái đắc cử vị trí Chủ tịch Hiệp hội golf Việt Nam

Chủ tịch Hiệp hội golf Việt Nam khóa 5, ông Lê Kiên Thành. Ảnh: VGA

Hiệp hội golf Việt Nam đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới, khóa 5 (2025-2030) trong các ngày 13 và 14-8 tại Hà Nội.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 4, Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) đã ghi nhận nhiều hoạt động phát triển phong trào và thi đấu đạt thành tích cao. Chúng ta lần đầu tiên giành được HCV tại đấu trường SEA Games (tham dự SEA Games 33-2025).

Đại hội nhiệm kỳ 5 (2025-2030) đã thống nhất và bầu 53 ủy viên tham gia Ban chấp hành Trong đó, Chủ tịch khóa 4 là ông Lê Kiên Thành tiếp tục được tín nhiệm bầu tái đắc cử vị trí Chủ tịch nhiệm kỳ 5. Ngoài ra, Ban chấp hành còn bầu các Phó Chủ tịch của nhiệm kỳ 5. Tại nhiệm kỳ mới, ông Vũ Nguyên được nhận vai trò Tổng thư ký.

Chủ tịch Lê Kiên Thành đã khẳng định Hiệp hội golf Việt Nam sẽ cam kết tiếp tục trở thành một tổ chức chuyên nghiệp, minh bạch, dân chủ. Hiệp hội sẽ thúc đẩy phát triển mạnh mẽ phong trào golf trẻ. Trong nhiệm kỳ 5, công tác nâng cao chất lượng đào tạo HLV, trọng tài được thực hiện tích cực và từng bước đưa golf trở thành môn thể thao phổ biến, gần gũi với cộng đồng. Đại hội nhiệm kỳ 5 khẳng định quyết tâm đổi mới tư duy quản trị, tăng cường năng lực tổ chức, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, nâng cao vị thế của golf Việt Nam trên bản đồ thể thao khu vực và toàn cầu.

Tháng 12 năm nay, golf Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan.

MINH CHIẾN