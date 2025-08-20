Đương kim vô địch Lê Chúc An tạm dẫn đầu giải golf quốc gia 2025

Lê Chúc An đặt mục tiêu sẽ có thứ hạng cao nhất tại giải năm nay. Ảnh: VGA

124 golfer chuyên nghiệp và không chuyên bước vào thi đấu ngày đầu giải golf vô địch quốc gia năm 2025.

Bảng nữ của giải đấu ghi nhận 19 golfer góp mặt với nhiều cái tên được chú ý như Ngô Bảo Nghi, Nguyễn Thảo My, Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân, Đoàn Xuân Khuê Minh, Arena Tran, Nguyễn Vũ Hoàng Anh hay Anna Le, Thân Bảo Nghi, Lê Thị Thanh Thúy, Nguyễn Bảo Châu…

Tại vòng đầu, Lê Chúc An và Thân Bảo Nghi cạnh tranh nhau quyết liệt để cùng kết thúc với 74 gậy (+2) chia sẻ nhau vị trí dẫn đầu tạm thời. Lê Chúc An là đương kim vô địch quốc gia, đồng thời cô vô địch liên tiếp năm 2023, 2024 nên rất kỳ vọng lần thứ 3 đạt được thành tích trên. Do vậy, tuyển thủ quốc gia này thi đấu khá tự tin đạt điểm số dẫn đầu tạm thời.

Đứng hạng 3 đang là Nguyễn Thảo My (+3) và hạng 4 đang là Đoàn Xuân Khuê Minh (+4). Năm nay, Khuê Minh trở lại thi đấu với mục tiêu tìm ngôi vô địch cho mình. Cô từng giành danh hiệu vô địch quốc gia năm 2022.

Bảng nam đã chứng kiến golfer Đỗ Dương Gia Minh tạm dẫn đầu sau ngày thi đấu đầu tiên. Kết thúc với 71 gậy, Đỗ Dương Gia Minh có điểm -1 và là VĐV duy nhất đánh điểm âm tại vòng đầu giải năm nay. Áp sát ngay sau golfer này là Yang Jung Soo khi đạt even par. Đồng hạng 3 là Nguyễn Đức Sơn (đương ki vô địch quốc gia) và Nguyễn Văn Quang, Đào Văn Hoàn (+2).

Ngày 20-8, các golfer thi đấu vòng 2 và ban tổ chức bắt đầu cắt loại. Sau vòng này, 50 golfer nam và 12 golfer nữ tốt nhất được đi tiếp.

Giải đấu có tổng 1,2 tỷ đồng tiền thưởng được tranh tài từ ngày 19-8 tới 22-8.

MINH CHIẾN