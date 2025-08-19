Gia Lai: Lần đầu tiên tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia

Ngày 19-8, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương vừa phối hợp với Báo Tiền Phong và các nhà tài trợ khai mạc Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 diễn ra tại sân FLC Golf Links Quy Nhơn.

Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 quy tụ 125 golfer hàng đầu cả nước, gồm 106 nam và 19 nữ, trong đó có nhiều tay golf chuyên nghiệp và tài năng trẻ xuất sắc.

Các lãnh đạo, đại biểu và golfer trẻ tại lễ khai mạc

Sau ba mùa giải tổ chức thành công tại Hải Phòng, lần đầu tiên giải đấu được đưa về Gia Lai, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và sự kiện thành lập tỉnh Gia Lai mới.

Tham dự lễ khai mạc, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, hòa trong không khí cả nước tưng bừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, hướng đến Quốc khánh 2-9, tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức 10 sự kiện khởi công, khánh thành các dự án, công trình động lực quan trọng về giao thông, hạ tầng công nghiệp…

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại lễ khai mạc

Ông Phạm Anh Tuấn đánh giá cao nỗ lực của ban tổ chức, các nhà tài trợ và sự góp mặt của 125 golfer tại bờ biển Gia Lai để tham gia giải đấu. Qua đó, ông cho biết, trong 2 năm tới, tỉnh Gia Lai sẽ phấn đấu có 10 sân golf, sẵn sàng đăng cai những giải đấu lớn tầm quốc gia và quốc tế.

“Như chúng ta đã biết, sân FLC Golf Links Quy Nhơn sở hữu cảnh quan tuyệt đẹp. Trong điều kiện thời tiết lý tưởng, tôi tin các golfer sẽ có trải nghiệm khó quên tại giải đấu, và tại Gia Lai”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nói.

Mùa giải 2025 hứa hẹn kịch tính với cuộc hội ngộ của bốn nhà vô địch các mùa trước: Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đức Sơn, Lê Chúc An và Đoàn Xuân Khuê Minh. Bên cạnh đó, giải cũng được xem là “bài test” quan trọng để tuyển chọn những suất còn lại vào đội tuyển quốc gia trước thềm SEA Games 33 tại Thái Lan.

Giải năm nay có tổng giá trị giải thưởng lên tới 1,2 tỷ đồng, trong đó bảng nam 1 tỷ đồng, bảng nữ 200 triệu đồng. Nhà vô địch nam sẽ nhận 180 triệu đồng, nhà vô địch nữ 60 triệu đồng, cùng huy chương vàng, bạc, đồng do Cục Thể dục Thể thao trao tặng.

HOÀNG DƯƠNG