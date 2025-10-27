Lê Khánh Hưng thi đấu ấn tượng và xếp hạng 5 tại giải golf châu Á-Thái Bình Dương 2025

Golfer Lê Khánh Hưng đã lập cột mốc mới cho golf Việt Nam khi kết thúc ở vị trí T5 trên bảng xếp hạng giải vô địch nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương 2025.

Lê Khánh Hưng đã có vị trí tốt nhất tại giải golf châu Á-Thái Bình Dương 2025. Ảnh: VGA

Lần đầu tiên, một golf thủ Việt Nam đạt thứ hạng T5 tại giải vô địch nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương. Lê Khánh Hưng kết thúc vòng cuối, vòng 4, để đạt tổng điểm -11 trong giải năm nay. Qua các vòng, số gậy của Khánh Hưng lần lượt là 66-67-73-71. Tại vòng 4, golfer đã thi đấu bình tĩnh để đạt điểm -1.

Với tổng điểm -11, Lê Khánh Hưng đứng hạng T5 của bảng đấu. Năm 2023, golfer Nguyễn Anh Minh từng thi đấu giải này nhưng chỉ có hạng T7. Cách đây 2 năm, Lê Khánh Hưng làm nên lịch sử là golfer đầu tiên của Việt Nam giành HCV khi tranh tài ở SEA Games 32-2023 tại Campuchia. Năm nay, Khánh Hưng đang chuẩn bị chuyên môn hướng tới góp mặt thi đấu tại Thái Lan.

Cùng tại giải vô địch nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương 2025, golfer Nguyễn Đức Sơn đã đứng hạng T42 với tổng điểm +7. Trong các vòng, Đức Sơn nỗ lực thể hiện hết chuyên môn tuy nhiên không giành được điểm âm. Năm ngoái, Đức Sơn đã góp mặt giải đấu này nhưng không vượt qua cắt loại. Năm nay, Đức Sơn cải thiện phong độ rõ rệt khi vượt qua cắt loại và thi đấu đầy đủ 4 vòng.

Giải năm nay diễn ra tại UAE. Đội tuyển golf Việt Nam chỉ có Lê Khánh Hưng và Nguyễn Đức Sơn tham gia tranh tài. Sau giải, Lê Khánh Hưng cho biết đã tích lũy được thêm kinh nghiệm từ những giải đấu quan trọng để cải thiện phong độ trong các cuộc đấu tiếp theo.

MINH CHIẾN