Golfer vô địch SEA Games 32 Lê Khánh Hưng tham dự giải vô địch nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương 2025

Lê Khánh Hưng sẽ tham dự giải đấu quan trọng tại UAE. Ảnh: CỤC TDTT VN

Lê Khánh Hưng và Nguyễn Đức Sơn là 2 đại diện của golf Việt Nam tham dự giải vô địch nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương 2025 (APAC 2025) sẽ tranh tài tại Dubai (UAE) từ ngày 23-10 tới 26-10. Ban huấn luyện đội tuyển golf Việt Nam cho biết, đây là giải đấu có giá trị chuyên môn cao với sự góp mặt của 120 golfer trên thế giới. Các golfer được lựa chọn dựa trên bảng golf nghiệp dư thế giới. Mỗi quốc gia có cơ hội góp mặt 7 đại diện tham dự và điểm chấp không quá 5.4.

Lê Khánh Hưng hiện đang đứng hạng 172 của bảng xếp hạng golf nam nghiệp dư thế giới. Golfer này vừa giành ngôi vô địch bảng nam tại giải Campeonato Nacional Copa Juan Sebastian Munoz ở Colombia.

Lê Khánh Hưng đang trong quá trình chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 33-2025. Cách đây 2 năm, golfer này là nhà vô địch cá nhân nam tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia và đây vẫn là thành tích tốt nhất mà đội tuyển golf Việt Nam có ở đấu trường Đông Nam Á.

Trong khi đó, Nguyễn Đức Sơn có hạng 539 của golf nam nghiệp dư thế giới. Golfer này vừa thi đấu giải vô địch đồng đội nghiệp dư thế giới 2025 tại Singapore và có hạng 70 cá nhân nam.

Giải vô địch nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương 2025 sẽ thi đấu 4 vòng. Sau 2 vòng, ban tổ chức sẽ thực hiện cắt loại để chọn 60 golfer có kết quả tốt nhất đi tiếp.

MINH CHIẾN