Lê Khánh Hưng vô địch giải golf Colombia

Đại diện đến từ Việt Nam Lê Khánh Hưng vừa gây tiếng vang trên làng golf thế giới bằng chiến thắng tại giải Vô địch quốc gia Colombia - Copa Juan Sebastian Muñoz 2025.

Lê Khánh Hưng chiến thắng tại Giải vô địch golf quốc gia Colombia

Giải Vô địch golf quốc gia Colombia - Copa Juan Sebastian Muñoz 2025 (được tổ chức bởi Liên đoàn Golf Colombia từ ngày 2 đến 4-10 theo giờ địa phương) đã khép lại tại sân Club Campestre Los Arrayanes (Bogota, Colombia) với chiến thắng vang dội thuộc về Lê Khánh Hưng. Trong điều kiện thi đấu thử thách với địa hình đồi dốc, thời tiết thay đổi thất thường và áp lực từ khán giả bản địa, song nam tuyển thủ sinh năm 2008 này vẫn duy trì phong độ ổn định.

Những cú phát bóng chính xác, khả năng kiểm soát bóng tinh tế ở các vòng quyết định đã giúp Khánh Hưng chinh phục đỉnh cao trên đất Nam Mỹ. Khánh Hưng giành chiến thắng thuyết phục với ba vòng đấu lần lượt 69-66-69, đạt tổng -12 gậy, tạo cách biệt lên tới 9 gậy so với vị trí á quân.

Thành tích này cũng giúp Khánh Hưng trở thành vận động viên châu Á đầu tiên đăng quang tại giải đấu này. Chiến thắng của Khánh Hưng không chỉ là vinh quang cá nhân, mà còn là dấu mốc cho hành trình hội nhập mạnh mẽ của golf Việt Nam trên sân chơi thế giới.

Còn nhớ vào năm 2023, khi mới 15 tuổi, Lê Khánh Hưng đã làm rạng danh thể thao Việt Nam bằng việc mang về tấm HCV đầu tiên trong lịch sử golf nước nhà ở đại hội thể thao khu vực (SEA Games 32). Ngoài ra, tay golf trẻ này còn giành thêm HCB đồng đội (cùng với Nguyễn Anh Minh, Đoàn Uy, Nguyễn Đặng Minh). Phải trải qua 8 kỳ SEA Games đội tuyển golf Việt Nam mới có được thành tích lịch sử này.

Hiện Lê Khánh Hưng đang theo học tại Học viện golf IJGA, đồng thời học văn hóa tại Trường Montverde tại Florida (Mỹ). Dù bận rộn với lịch trình học tập, song chàng trai sinh năm 2008 vẫn duy trì việc luyện tập và thi đấu, mang về nhiều thành tích cho thể thao Việt Nam.

NGUYỄN ANH