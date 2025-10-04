Các môn khác

Đội tuyển golf nữ Việt Nam xếp hạng 34 giải vô địch đồng đội nghiệp dư thế giới 2025

3 golf thủ Lê Chúc An, Anna Lê và Arena Tran đã kết thúc giải đấu với vị trí hạng 34 trong cuộc tranh tài ở Singapore.

Lê Chúc An là thành viên đội tuyển golf nữ Việt Nam tham dự giải đồng đội tại Singapore. Ảnh: VGA
Ngày 4-10 đã diễn ra vòng cuối giải golf vô địch đồng đội nghiệp dư thế giới 2025 - World Amateur Team Championships 2025 tại Singapore.

Trước vòng cuối, Lê Chúc An là người có kết quả tốt nhất với điểm +15 còn Anna Le có điểm +27 trong khi Arena Tran có điểm +37.

Ở vòng 4, Lê Chúc An đã kết thúc với điểm +4 sau khi hoàn thành các hố với tổng 76 gậy. Golfer Arena Tran đạt điểm +7 với 79 gậy trong khi Anna Le có điểm +9. Theo điều lệ, mỗi đội tuyển được đăng ký tối đa 3 golfer. Tất cả sẽ thi đấu 4 vòng để tính điểm tổng, xét hạng chung cuộc. Từng vòng, ban tổ chức lấy thành tích của 2 golfer có kết quả cao nhất là điểm của đội thi đấu.

Tại vòng cuối, ban tổ chức lấy điểm của Lê Chúc An và Anna Le để xét điểm của đội nữ Việt Nam.

Sau 4 vòng, toàn đội giành điểm +52 qua đó đứng hạng 34. Các golfer Mỹ vô địch nội dung nữ khi đạt tổng điểm -18, đội Tây Ban Nha xếp hạng nhì với điểm -17. Đội Hàn Quốc cùng có điểm -17 nên đứng đồng hạng 2. Trong các đội Đông Nam Á tham dự, đội tuyển nữ Philippines có kết quả tốt nhất là điểm -8 nên đứng hạng 8.

Xét thành tích cá nhân tại giải, golfer Lê Chúc An có hạng cao nhất trong 3 tuyển thủ Việt Nam là vị trí T82 với điểm +19.

Giải golf vô địch đồng đội nghiệp dư thế giới 2025 tổ chức nội dung nữ (Espirito Santo Trophy) trước, từ ngày 1-10 tới 4-10. Sau đó, nội dung nam (Eisenhower Trophy) thi đấu từ ngày 8-10 tới 11-10.

MINH CHIẾN

Từ khóa

golf Lê Chúc An Anna Le Arena Tran Espirito Santo Trophy World Amateur Team Championships 2025

