Hai golfer Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An giành ngôi vô địch quốc gia 2025

Giải golf vô địch quốc gia 2025 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục ở bảng nam và bảng nữ của Nguyễn Tuấn Anh, Lê Chúc An.

Tuấn Anh và Chúc An là nhà vô địch golf quốc gia 2025. Ảnh: VGA

Trước vòng cuối, vòng 4, giải golf vô địch quốc gia 2025 thi đấu trên sân FLC Golf Links Quy Nhơn (Gia Lai) ngày 22-8, giới chuyên môn dự báo cơ hội chiến thắng từng bảng vẫn chia đều cho các golfer nhóm đầu.

Thực tế trên sân, cuộc cạnh tranh diễn ra quyết liệt đầy hấp dẫn. Bảng nam chứng kiến Nguyễn Tuấn Anh và Trương Chí Quân bám đuổi nhau để là nhà vô địch của giải. Tại 5 hố đầu của vòng 4, Trương Chí Quân vượt lên dẫn trước với chuỗi điểm birdie, birdie và eagle sau đó tiếp tục giành birdie từ hố 11 đến hố 13. Sự thăng hoa này khiến Nguyễn Tuấn Anh gặp áp lực đáng kể. Tuy vậy, nam tuyển thủ đội tuyển golf Việt Nam giữ được sự bình tĩnh để trở lại hiệu quả. Tại hố 17 par 5, Nguyễn Tuấn Anh thực hiện putt birdie chính xác trong khi Trương Chí Quân mắc bogey. Hai golfer cùng đạt điểm -3, buộc phải thi đấu play-off ở hố cuối để phân định thắng thua. Tại hố 18 par 4, Tuấn Anh ghi điểm par trong khi Trương Chí Quân mắc bogey.

Tuấn Anh lần đầu tiên vô địch bảng nam tại giải quốc gia. Ảnh: VGA

Với kết quả này, Nguyễn Tuấn Anh đã trở thành nhà vô địch bảng nam giải golf quốc gia 2025. Đứng sau 2 golfer này là Đỗ Dương Gia Minh và Nguyễn Trọng Hoàng.

Tại bảng nữ, Lê Chúc An tiếp tục thi đấu xuất sắc với 68 gậy (-4) để kết thúc toàn giải với tổng điểm -2, giành ngôi vô địch. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, Lê Chúc An vô địch quốc gia. Á quân giải năm nay là Nguyễn Viết Gia Hân còn hạng ba là Anna Le.

Tuấn Anh thi đấu quyết định giành chiến thắng chung cuộc. Ảnh: VGA

Ngay sau trận quyết định để vô địch, Nguyễn Tuấn Anh đã chia sẻ: “Năm ngoái tôi về nhì tại giải còn năm nay tôi đã đổi màu huy chương, có cúp vô địch. Tôi rất vui với kết quả này. Anh Chí Quân là đối thủ có kinh nghiệm, thi đấu rất tốt. Tôi chiến thắng tại giải này có phần may mắn và vẫn cần thêm sự tích lũy chuyên môn”.

Nhà vô địch Lê Chúc An bày tỏ: “Lần thi đấu năm nay tôi có áp lực của bản thân là phải thi đấu giành kết quả tốt nhất. Các năm 2023 và 2024, tôi thi đấu với sự thoải mái, không nghĩ mình sẽ đứng hạng nhất chung cuộc nhưng đã thành công. Năm nay, vì có mục tiêu ban đầu nên tôi rất tập trung để đạt được kết quả cuối cùng. Vòng cuối tôi đã thi đấu thoải mái nhất có thể nên đã đạt được các cú đánh theo ý mình. Càng về sau, tôi đã ghi điểm với sự tự tin”.

Lê Chúc An cũng cho biết cô sẽ tập trung để tham dự SEA Games 33-2025 với kết quả tốt nhất tại Thái Lan.

Giải golf vô địch quốc gia 2025 có tổng thưởng 1,2 tỷ đồng. Bảng nam có quỹ thưởng 1 tỉ đồng trong khi bảng nữ là 200 triệu đồng.

MINH CHIẾN