Các môn khác

2 golfer vô địch quốc gia Tuấn Anh, Chúc An sẽ tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025

SGGPO

Đội tuyển golf Việt Nam sẽ cử 6 tuyển thủ tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 (AYG 2025) và có mặt 2 nhà vô địch quốc gia.

Tuấn Anh và Chúc An sẽ trong thành phần đội tuyển golf dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: VGA
Tuấn Anh và Chúc An sẽ trong thành phần đội tuyển golf dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: VGA

Đội hình tuyển golf Việt Nam tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 vào tháng 10 ở Bahrain gồm Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Anh Huy, Lê Chúc An, Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Vũ Hoàng Anh.

Trong số này, tuyển thủ Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An đã giành ngôi vô địch quốc gia 2025 vừa qua. Ngoài ra, tuyển thủ Nguyễn Anh Minh đạt phong độ tốt trong những giải tại Mỹ gần đây. Lê Chúc An vừa góp mặt giải SAT Thai LPGA Masters tại Thái Lan để đứng hạng 19 bảng nữ. Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Anh thi đấu và giành ngôi vô địch giải Thailand Amateur Open (Thái Lan) 2025.

Đội tuyển golf Việt Nam hướng tới mục tiêu giành huy chương tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Lực lượng các gương mặt tham dự lần này là những người có tiềm năng thành tích của golf Việt Nam.

Đại hội thể thao trẻ châu Á quy định giới hạn tuổi VĐV tham dự là từ 14 tới 17. Nguyễn Tuấn Anh được đánh giá thăng tiến chuyên môn hiệu quả thời gian qua. “Tôi vẫn phải học hỏi nhiều ở những giải phía trước. Tuy nhiên khi ra thi đấu, tôi rất tập trung, nỗ lực đạt kết quả cao nhất. Tôi cũng muốn mình có những kết quả quốc tế để lại dấu ấn trong sự nghiệp”, Nguyễn Tuấn Anh từng trao đổi sau khi giành cúp vô địch giải quốc gia 2025. Hiện tại, golfer này đứng hạng 170 thế giới trên bảng xếp hạng nghiệp dư nam.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

golf Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 golf Việt Nam Lê Chúc An Nguyễn Anh Minh Nguyễn Tuấn Anh

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Thị Hồng Sương, Phạm Văn Trường, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn