2 golfer vô địch quốc gia Tuấn Anh, Chúc An sẽ tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025

Tuấn Anh và Chúc An sẽ trong thành phần đội tuyển golf dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: VGA

Đội hình tuyển golf Việt Nam tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 vào tháng 10 ở Bahrain gồm Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Anh Huy, Lê Chúc An, Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Vũ Hoàng Anh.

Trong số này, tuyển thủ Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An đã giành ngôi vô địch quốc gia 2025 vừa qua. Ngoài ra, tuyển thủ Nguyễn Anh Minh đạt phong độ tốt trong những giải tại Mỹ gần đây. Lê Chúc An vừa góp mặt giải SAT Thai LPGA Masters tại Thái Lan để đứng hạng 19 bảng nữ. Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Anh thi đấu và giành ngôi vô địch giải Thailand Amateur Open (Thái Lan) 2025.

Đội tuyển golf Việt Nam hướng tới mục tiêu giành huy chương tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Lực lượng các gương mặt tham dự lần này là những người có tiềm năng thành tích của golf Việt Nam.

Đại hội thể thao trẻ châu Á quy định giới hạn tuổi VĐV tham dự là từ 14 tới 17. Nguyễn Tuấn Anh được đánh giá thăng tiến chuyên môn hiệu quả thời gian qua. “Tôi vẫn phải học hỏi nhiều ở những giải phía trước. Tuy nhiên khi ra thi đấu, tôi rất tập trung, nỗ lực đạt kết quả cao nhất. Tôi cũng muốn mình có những kết quả quốc tế để lại dấu ấn trong sự nghiệp”, Nguyễn Tuấn Anh từng trao đổi sau khi giành cúp vô địch giải quốc gia 2025. Hiện tại, golfer này đứng hạng 170 thế giới trên bảng xếp hạng nghiệp dư nam.

MINH CHIẾN