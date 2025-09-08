Golfer Nguyễn Tuấn Anh nhận danh hiệu VĐV nghiệp dư xuất sắc nhất giải tại Thái Lan

Golfer Nguyễn Tuấn Anh được nhận danh hiệu Best Amateur (VĐV nghiệp dư xuất sắc nhất) tại giải quốc tế Bankok Open 2025 (Thái Lan).

Nguyễn Tuấn Anh có danh hiệu cá nhân tại giải golf Bangkok Open 2025. Ảnh: GOLFTOUROFTHAILAND

Giải đấu khép lại ngày 7-9 theo giờ địa phương. Nguyễn Tuấn Anh thi đấu 4 vòng để đạt số gậy lần lượt qua từng vòng là 70, 64, 70, 66. Tổng điểm của Tuấn Anh tại giải là -10, giúp golfer này đứng hạng T27 toàn giải.

Tuy nhiên, Nguyễn Tuấn Anh đã được trao danh hiệu cá nhân – Best Amateur (VĐV nghiệp dư xuất sắc nhất). Đây là 1 trong những danh hiệu cá nhân quốc tế quan trọng mà Nguyễn Tuấn Anh giành được trong sự nghiệp thi đấu.

Tháng 8 vừa qua, Nguyễn Tuấn Anh thi đấu thành công để giành ngôi vô địch giải golf vô địch quốc gia 2025. Đây là lần đầu tiên golfer này đứng vị trí số 1 bảng nam tại giải vô địch quốc gia.

Trên bảng xếp hạng golfer nghiệp dư nam thế giới vừa công bố, Nguyễn Tuấn Anh tăng 1 bậc vươn lên hạng 208. Tuấn Anh đang là golf thủ Việt Nam có thứ hạng tốt thứ 2 trên bảng xếp hạng này. Người giữ vị trí tốt nhất đang là Nguyễn Anh Minh (vị trí 37).

Nguyễn Tuấn Anh là thành viên đội tuyển golf Việt Nam được Hiệp hội golf Việt Nam tập trung từ đầu năm 2025. Hiện tại, golf Việt Nam đang chuẩn bị chuyên môn hướng đến 2 giải quan trọng là Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025, SEA Games 33-2025 và Nguyễn Tuấn Anh là 1 trong những VĐV giữ phong độ ổn định.

MINH CHIẾN