Golfer Nguyễn Tuấn Anh vô địch giải nghiệp dư tại Thái Lan

Đương kim vô địch quốc gia Nguyễn Tuấn Anh thi đấu xuất sắc lên ngôi vô địch giải Thailand Amateur Open 2025 (Thái Lan).

Nguyễn Tuấn Anh giành ngôi vô địch tại giải Thailand Amateur Open 2025. Ảnh: TGA

Nguyễn Tuấn Anh đã thi đấu xuất sắc để vô địch bảng nam giải golf Thailand Amateur Open 2025 bế mạc ngày 19-9. Tuyển thủ này đã giữ vị trí số 1 bảng nam trong 4 vòng đấu với phong độ vượt trội so với những đối thủ còn lại. Kết thúc giải, Tuấn Anh đạt tổng điểm -22 với số gậy sau các vòng là 60, 65, 64, 69. Golfer của Việt Nam hơn 5 gậy so với người về nhì là Thanawin Lee (Thái Lan, điểm -17). Hạng 3 là Teerawut Boonseeor (Thái Lan, điểm -17).

Nguyễn Tuấn Anh trở thành golfer Việt Nam đầu tiên vô địch giải Thailand Amateur Open. Trước đó, Tuấn Anh thi đấu giải Bangkok Open 2025 nhưng chỉ đạt hạng 27 nội dung nam.

Tuấn Anh thi đấu tại Thái Lan. Ảnh: TGA

Tháng 8 năm nay, Nguyễn Tuấn Anh đã lên ngôi vô địch bảng nam tại giải golf vô địch quốc gia 2025.

Trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới, Nguyễn Tuấn Anh tăng 2 bậc lên hạng 217. Hiện tại, Tuấn Anh là golf thủ Việt Nam có thứ hạng cao thứ nhì trên bảng xếp hạng này. Người có vị trí cao nhất là Nguyễn Anh Minh, hạng 39.

Năm nay, đội tuyển golf Việt Nam chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 và SEA Games 33-2025. Tuấn Anh có các kết quả chuyên môn tốt thời gian qua do vậy là 1 trong những tuyển thủ được kỳ vọng giành suất góp mặt những giải đấu trên. Tuấn Anh đã được Hiệp hội golf Việt Nam tập trung vào danh sách đội tuyển quốc gia từ đầu năm 2025.

MINH CHIẾN

