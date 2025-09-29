Các môn khác

6 tuyển thủ golfer Việt Nam dự giải vô địch đồng đội nghiệp dư thế giới 2025

Đội tuyển golf Việt Nam tham dự 2 đội hình nam, nữ giải vô địch đồng đội nghiệp dư thế giới 2025 ở Singapore.

Đương kim vô địch quốc gia Lê Chúc An sẽ sang Singapore thi đấu. Ảnh: TRỌNG ĐẠT
Đội tuyển golf Việt Nam chọn 6 golfer gồm Lê Chúc An, Anna Lê, Arena Tran (nữ) và Nguyễn Anh Minh, Hồ Anh Huy, Nguyễn Đức Sơn (nam) tham dự giải vô địch đồng đội nghiệp dư thế giới 2025 - World Amateur Team Championships 2025.

Ban huấn luyện đội tuyển cho biết, chương trình thi đấu dành cho nữ diễn ra trước, từ ngày 1-10 tới 4-10. Sau đó, nội dung nam tổ chức từ ngày 8-10 tới 11-10. Các trận đấu diễn ra trên sân tại Singapore.

Theo điều lệ, mỗi đội tuyển được đăng ký tối đa 3 golfer. Tất cả sẽ thi đấu 4 vòng để tính điểm tổng, xét hạng chung cuộc. Từng vòng, ban tổ chức lấy thành tích của 2 golfer có kết quả cao nhất là điểm của đội thi đấu. Golfer nam và nữ sẽ thi đấu tổng 72 hố. Đây là một trong những giải đấu có uy tính của golf nghiệp dư thế giới ở nội dung đồng đội với lịch sử 61 năm đối với nữ và 67 năm dành cho nam.

Đội tuyển golf Việt Nam hướng tới mục tiêu giành kết quả cao nhất. Năm 2024, đội tuyển golf Việt Nam (Nguyễn Anh Minh, Hồ Anh Huy, Lê Khánh Hưng) từng giành ngôi vô địch giải đồng đội châu Á-Thái Bình Dương Nomura Cup. Với giải vô địch đồng đội nghiệp dư thế giới 2025, chúng ta hy vọng lần lượt Anh Minh, Đức Sơn và Anh Huy sẽ đạt phong độ cao nhất.

Trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư nam thế giới, Nguyễn Anh Minh đang là VĐV Việt Nam đạt vị trí cao nhất là hạng 40.

