SEA Games 33

Futsal nữ Việt Nam sang Trung Quốc tập huấn chuẩn bị SEA Games 33

SGGPO

Từ tờ mờ sáng, các nữ tuyển thủ futsal Việt Nam đã đáp chuyến bay sang Hàng Châu (Trung Quốc), bước vào giai đoạn tập huấn nước ngoài chuẩn bị cho SEA Games 33.

Nữ tuyển thủ Trần Thị Thu Xuân (bên trái) và Trần Thị Thùy Trang (bên phải) thoải mái trước giờ lên đường sang Trung Quốc tập huấn. ẢNH: QUỐC KHANH
Nữ tuyển thủ Trần Thị Thu Xuân (bên trái) và Trần Thị Thùy Trang (bên phải) thoải mái trước giờ lên đường sang Trung Quốc tập huấn. ẢNH: QUỐC KHANH

Chuyến bay chở đội tuyển futsal nữ Việt Nam xuất phát tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) lúc 3 giờ sáng 28-11. Nhưng từ 22 giờ 30 ngày 27-11, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã lên ô tô rời đại bản doanh tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam.

Dù phải di chuyển vào đêm khuya và kéo dài đến sáng hôm sau, song Trần Thị Thùy Trang cùng đồng đội vẫn giữ nét mặt rạng ngời, thoải mái trước lúc khởi hành. Chuyến tập huấn tại Hàng Châu cũng là giai đoạn chuẩn bị cuối cùng của đội tuyển futsal nữ Việt Nam hướng đến SEA Games 33. Vì thế, các nữ tuyển thủ đều giữ sự tập trung cao nhất.

Trong chuyến đi đến hết ngày 3-12, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng không chỉ tiếp tục rèn kỹ - chiến thuật mà còn có thêm những trận giao hữu chất lượng với các đại diện đến từ chủ nhà Trung Quốc. Những trận đấu tập này giúp toàn đội làm nóng và nâng cao khả năng chiến đấu thực tế.

z7269701357295_e595f456abf5a0295a4ad3a7b6492b62.jpg
Đội tuyển futsal nữ Việt Nam có chuyến tập huấn kéo dài 6 ngày tại Hàng Châu (Trung Quốc). ẢNH: QUỐC KHANH

Từ 21 cầu thủ ban đầu, HLV Nguyễn Đình Hoàng đã gút danh sách xuống còn 16 gương mặt mang sang Trung Quốc tập huấn. Sau khi trở về nước, ông Hoàng cùng ban huấn luyện sẽ loại thêm 2 người để chốt danh sách tham dự SEA Games 33.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam được đầu tư kỹ lưỡng cho mục tiêu săn vàng SEA Games 33. Toàn đội hội quân tại TPHCM từ ngày 2-11, trải qua các trận giao hữu với các đội nam phong trào ở địa phương, rồi nối tiếp sang Hàng Châu tập huấn. HLV Nguyễn Đình Hoàng có 1 tháng rưỡi hoàn thiện bộ khung trước khi sang Thái Lan vào ngày 9-12 tới.

Tại vòng bảng SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ Việt Nam lần lượt gặp Indonesia (13 giờ 30 ngày 12-12) và Myanmar (13 giờ 30 ngày 14-12). Nếu thi đấu đúng sức và bảng đấu còn lại không có biến cố, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng nhiều khả năng sẽ vào chơi trận chung kết với Thái Lan.

Một số hình ảnh đội tuyển futsal nữ Việt Nam trước khi lên đường sang Hàng Châu

z7269701303064_e7f49a9773e309e3d12841ceb5ef7f32.jpg
Nữ tuyển thủ futsal Việt Nam vui vẻ trước ống kính
z7269701329466_e1744e2407ce2eb2ad0986b629aa9104.jpg
z7269701322151_ee16854751aa894245bb824b4ce5c008.jpg
HLV thủ môn kỳ cựu của futsal Việt Nam Nguyễn Đức Duy
z7269701321530_d2f9b3f81589af6d8fdced5af1572628.jpg
Huyền thoại futsal Việt Nam Trần Văn Vũ đồng hành với đội nữ trên cương vị trợ lý HLV
z7269701306971_b15c590ca58e5a7dd4b271d2b92903db.jpg
Trợ lý HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết
z7269701304109_84b1044a8fd48fed7708d0ba68ea5c05.jpg
HLV Nguyễn Đình Hoàng đã tạo luồng gió mới kể từ khi tiếp quản đội tuyển futsal nữ Việt Nam từ giữa năm 2024
Tin liên quan
HỮU THÀNH

Từ khóa

Trần Thị Thùy Trang đội tuyển futsal nữ Việt Nam HLV Nguyễn Đình Hoàng SEA Games 33

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn