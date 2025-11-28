Futsal nữ Việt Nam sang Trung Quốc tập huấn chuẩn bị SEA Games 33

Từ tờ mờ sáng, các nữ tuyển thủ futsal Việt Nam đã đáp chuyến bay sang Hàng Châu (Trung Quốc), bước vào giai đoạn tập huấn nước ngoài chuẩn bị cho SEA Games 33.

Nữ tuyển thủ Trần Thị Thu Xuân (bên trái) và Trần Thị Thùy Trang (bên phải) thoải mái trước giờ lên đường sang Trung Quốc tập huấn. ẢNH: QUỐC KHANH

Chuyến bay chở đội tuyển futsal nữ Việt Nam xuất phát tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) lúc 3 giờ sáng 28-11. Nhưng từ 22 giờ 30 ngày 27-11, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã lên ô tô rời đại bản doanh tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam.

Dù phải di chuyển vào đêm khuya và kéo dài đến sáng hôm sau, song Trần Thị Thùy Trang cùng đồng đội vẫn giữ nét mặt rạng ngời, thoải mái trước lúc khởi hành. Chuyến tập huấn tại Hàng Châu cũng là giai đoạn chuẩn bị cuối cùng của đội tuyển futsal nữ Việt Nam hướng đến SEA Games 33. Vì thế, các nữ tuyển thủ đều giữ sự tập trung cao nhất.

Trong chuyến đi đến hết ngày 3-12, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng không chỉ tiếp tục rèn kỹ - chiến thuật mà còn có thêm những trận giao hữu chất lượng với các đại diện đến từ chủ nhà Trung Quốc. Những trận đấu tập này giúp toàn đội làm nóng và nâng cao khả năng chiến đấu thực tế.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam có chuyến tập huấn kéo dài 6 ngày tại Hàng Châu (Trung Quốc). ẢNH: QUỐC KHANH

Từ 21 cầu thủ ban đầu, HLV Nguyễn Đình Hoàng đã gút danh sách xuống còn 16 gương mặt mang sang Trung Quốc tập huấn. Sau khi trở về nước, ông Hoàng cùng ban huấn luyện sẽ loại thêm 2 người để chốt danh sách tham dự SEA Games 33.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam được đầu tư kỹ lưỡng cho mục tiêu săn vàng SEA Games 33. Toàn đội hội quân tại TPHCM từ ngày 2-11, trải qua các trận giao hữu với các đội nam phong trào ở địa phương, rồi nối tiếp sang Hàng Châu tập huấn. HLV Nguyễn Đình Hoàng có 1 tháng rưỡi hoàn thiện bộ khung trước khi sang Thái Lan vào ngày 9-12 tới.

Tại vòng bảng SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ Việt Nam lần lượt gặp Indonesia (13 giờ 30 ngày 12-12) và Myanmar (13 giờ 30 ngày 14-12). Nếu thi đấu đúng sức và bảng đấu còn lại không có biến cố, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng nhiều khả năng sẽ vào chơi trận chung kết với Thái Lan.

Một số hình ảnh đội tuyển futsal nữ Việt Nam trước khi lên đường sang Hàng Châu

Nữ tuyển thủ futsal Việt Nam vui vẻ trước ống kính

HLV thủ môn kỳ cựu của futsal Việt Nam Nguyễn Đức Duy

Huyền thoại futsal Việt Nam Trần Văn Vũ đồng hành với đội nữ trên cương vị trợ lý HLV

Trợ lý HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết

HLV Nguyễn Đình Hoàng đã tạo luồng gió mới kể từ khi tiếp quản đội tuyển futsal nữ Việt Nam từ giữa năm 2024

HỮU THÀNH