Bên trong lò luyện futsal chuẩn bị cho SEA Games 33

Khí nóng bốc ra từ Nhà thi đấu Thái Sơn Nam (TPHCM) khiến người viết cũng cảm thấy ngột ngạt, huống gì là các tuyển thủ futsal nam và nữ Việt Nam đang hối hả tập luyện với cường độ cao để chuẩn bị cho SEA Games 33.

HLV Nguyễn Đình Hoàng cùng các nữ tuyển thủ futsal Việt Nam quyết tâm hướng đến tấm huy chương vàng SEA Games 33. ẢNH: QUỐC KHANH

Đặc biệt với các nữ tuyển thủ vốn quen thi đấu trên sân cỏ 11 người, việc được điều chuyển sang đội futsal nữ Việt Nam đòi hỏi họ phải mất một thời gian thích nghi, nhất là đặc thù vận động trong môi trường thi đấu trong nhà sẽ khó thoát cảnh bị "ngột".

Nữ tuyển thủ Trần Thị Thu Xuân (CLB bóng đá nữ Than KSVN) chia sẻ sự khác biệt: “Thi đấu sân lớn thì đôi lúc vẫn có khoảng để giảm nhịp, đứng lại lấy hơi. Nhưng với futsal, mọi thứ diễn ra theo tổ và với nhịp độ cực nhanh. Thi đấu khoảng 1 phút 30 giây là đã phải thay tổ để xoay vòng vị trí, sau đó trở lại. Vì vậy, futsal đòi hỏi thể lực bùng nổ, vận động cường độ cao và gần như không được ngừng nghỉ”.

Thu Xuân bảo đó chỉ là một lát cắt về khó khăn của những cầu thủ chuyển từ sân cỏ sang thi đấu trên mặt sàn gỗ, còn nhiều thứ khác về bộ kỹ năng - tư duy chiến thuật cũng rất khác biệt. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm người ta khâm phục tài năng của đương kim Quả bóng vàng nữ Trần Thị Thùy Trang, khi cô ở tuổi 37 vẫn thi đấu nhịp nhàng và linh hoạt từ CLB bóng đá nữ TPHCM đến đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

Các nữ tuyển thủ futal tìm thấy nụ cười trên "thao trường". ẢNH: QUỐC KHANH

Hai đội tuyển futsal nam, nữ Việt Nam đang vào giai đoạn nâng cao nền tảng thể lực, nên việc ra sân tập vào khung 12 giờ trưa là điều đã được ban huấn luyện trao đổi trước để các thành viên chuẩn bị. Đa phần các tuyển thủ mỗi lần tập xong phải vắt chặt áo ít nhất 2 lần thì mồ hôi mới chảy ra hết. Nhất là đội nam phải “nhồi” thể lực liên tục vì phải trải qua mật độ thi đấu 4 trận trong 4 ngày tại SEA Games 33. Biết là phản khoa học, nhưng thầy trò HLV Diego Giustozzi không than khổ mà lấy cái khó ấy làm động lực và quyết tâm cạnh tranh thành tích cao nhất.

Cả 2 đội tuyển đều đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng. Đội nam đã làm việc với HLV Diego Giustozzi gần một năm, nên mọi thứ dần đi vào đúng quỹ đạo. Trong khi đó, HLV Nguyễn Đình Hoàng vẫn đang tỉ mỉ xây dựng từng bước cho đội futsal nữ. Mỗi động tác, ông đều nhẹ nhàng chỉnh sửa cho các học trò, nhất là những cầu thủ mới chuyển từ sân cỏ sang futsal. Còn các nữ tuyển thủ cảm nhận rõ sự tận tâm và kiên nhẫn từ ban huấn luyện, vì vậy ai cũng cố gắng hết mình, dù chỉ là những bài tập nhỏ và đơn giản.

Tập xong thì chuyển sang họp đội, công việc được lặp đi lặp lại hằng ngày. Một số thành viên còn phải họp với CLB chủ quản của mình, chiếm gần như trọn thời gian trong ngày. Trong thời gian chuẩn bị cho SEA Games 33, các tuyển thủ futsal bị cấm trại, muốn rời đại bản doanh cũng phải trải qua những đợt xin phép khá gắt gao. Vì thế, thiết bị điện tử chính là cầu nối để họ liên lạc với gia đình, người thân sau những buổi tập căng thẳng.

Đội tuyển futsal nam Việt Nam rèn kỹ mảng thể lực. ẢNH: ANH TRẦN

Như Phạm Đức Hòa, hôm 25-11 kỷ niệm 9 năm ngày cưới cùng bà xã cũng chỉ bằng một đoạn clip được anh đăng tải lên trang cá nhân. Là thủ quân của đội tuyển futsal nam Việt Nam, anh hiểu trách nhiệm của một người đầu tàu, phải làm tấm gương cho các đàn em noi theo. Đức Hòa cũng tin rằng sự hy sinh này sẽ đổi lại được thành quả xứng đáng cho futsal Việt Nam là tấm huy chương vàng còn dang dở.

Các tuyển thủ futsal Việt Nam chẳng cần ai nhắc nhở, cứ đến giờ là tự giác ra sân, tập luyện chăm chỉ và bền bỉ. Khi trở về khu sinh hoạt, họ lại giữ tác phong chuyên nghiệp, gọn gàng và nghiêm túc. Ai cũng mang trong mình một khát khao chung là cố gắng hết sức để đạt thành tích tốt nhất cho Đoàn thể thao Việt Nam, và mang thật nhiều niềm vui gửi tới người hâm mộ quê nhà.

HỮU THÀNH