Đoàn Thể thao Việt Nam tự tin, nhận nhiệm vụ thi đấu SEA Games 33 từ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã động viên tập thể Đoàn thể thao Việt Nam tự tin thi đấu, nỗ lực giành thành tích cao nhất tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 33-2025 được tổ chức vào chiều ngày 28-11.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc Đoàn thể thao Việt Nam lên đường thi đấu thành công tại SEA Games 33-2025. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Chương trình Lễ xuất quân dành cho thành viên Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 đã được tổ chức trang trọng tại Văn phòng Chính phủ vào chiều ngày 28-11.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng và lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam cùng các thành viên, HLV, VĐV Đoàn thể thao Việt Nam đã tham dự Lễ xuất quân nhiều ý nghĩa này.

Tại Lễ xuất quân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng sự chuẩn bị về chuyên môn của mỗi thành viên, cán bộ, HLV, VĐV của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 đều tích cực và nỗ lực. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Thể thao Việt Nam vừa có mục tiêu phấn đấu giành thành tích cao nhất có thể, đồng thời mang sứ mệnh lớn lao là đoàn kết, học hỏi, giao lưu trong đại gia đình Đông Nam Á, với tinh thần thể thao cao thượng, vô tư, trong sáng, thi đấu hết mình".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cho Đoàn thể thao Việt Nam: "Mỗi cán bộ, thành viên phải làm việc hết mình, thi đấu hết mình, vượt lên và phá kỷ lục của chính mình bằng nỗ lực và quyết tâm cao nhất. Hãy xem từng trận đấu, đường đua mà chúng ta tham gia như một trận chung kết. Thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, quyết liệt, đồng thời tuyệt đối tôn trọng đối thủ, trọng tài và khán giả.

Các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam phải thể hiện nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam là sự cao thượng, lan tỏa sự hòa hiếu, trí tuệ, văn minh, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong đại gia đình Đông Nam Á.

Giữ kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm luật thi đấu và luật quốc tế, đảm bảo an toàn, an ninh. Dù thắng hay thua, toàn đoàn phải đoàn kết, tuyệt đối tuân thủ kỷ cương. Bảo đảm sức khỏe trong thời gian diễn ra Đại hội. Cần đảm bảo tốt chuyên môn, hậu cần, y tế để thể thao Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giành thành tích cao nhất có thể".

Thay mặt các thành viên tham dự SEA Games 33-2025, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam - ông Nguyễn Hồng Minh đã báo cáo công tác chuẩn bị chuyên môn tới lúc này. Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu đạt thành tích từ 91 HCV tới 110 HCV.

Đoàn thể thao Việt Nam gồm 1.165 thành viên, trong đó có 842 VĐV, 189 HLV, 19 chuyên gia. Chúng ta sẽ thi đấu 47 môn, phân môn trong tổng số 66 môn phân môn tại SEA Games 33-2025. Thể thao Việt Nam góp mặt 443 nội dung. Toàn Đại hội có 579 nội dung tranh tài.

Các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam cảm ơn sự động viên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 đặt quyết tâm sẽ thi đấu trung thực, cao thượng, tuân thủ tuyệt đối các quy định của Ban tổ chức và nước chủ nhà. Trong đó, các HLV, VĐV quyết tâm giành thành tích bứt phá ở các nhóm môn trọng điểm và nhóm môn Olympic...

Sau 18 năm, Thái Lan mới trở lại làm chủ nhà của một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á. Lần gần nhất trước SEA Games 33-2025 mà quốc gia này làm chủ nhà là SEA Games năm 2007 đã diễn ra ở Nakhon Ratchasima.

Chủ nhà Thái Lan tổ chức các chương trình thi đấu tại thành phố Bangkok và Chonburi. Đoàn thể thao Việt Nam tập trung chỉ đạo các HLV, VĐV mỗi đội tuyển quốc gia tranh tài đảm bảo đúng mục tiêu thành tích và Trưởng đoàn (ông Nguyễn Hồng Minh) cùng các Phó đoàn (ông Hoàng Quốc Vinh, Lê Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Long) sẽ chịu trách nhiệm theo phân công chuyên môn.

SEA Games 33-2025 sẽ tổ chức chính thức từ ngày 9-12 tới 20-12. Một số môn thi đấu sớm, có lịch khởi đầu vào ngày 3-12.

Tại Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025, xạ thủ Phí Thanh Thảo đã thay mặt các HLV, VĐV đặt quyết tâm giành thành tích cao nhất để xứng đáng với sự kỳ vọng của các cấp lãnh đạo.

Ngày 21-11, Lễ xuất quân dành cho HLV, VĐV thế thao khu vực phía Nam đã được tổ chức tại TPHCM. Tại Lễ xuất quân sớm trên, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh đã tham dự và báo cáo về công tác chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN