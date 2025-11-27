Đoàn thể thao người khuyết tập làm Lễ xuất quân dự ASEAN Para Games 2025 vào ngày 16-12

Các thành viên Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ tham dự Lễ xuất quân trước khi thi đấu ASEAN Para Games 2025 vào tháng 12 tới đây.

Thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ làm Lễ xuất quân tham dự ASEAN Para Games 2025 vào ngày 16-12. Ảnh: NAM TRUNG

Ủy ban Paralympic Việt Nam cùng Cục TDTT Việt Nam đã làm việc để đi đến thống nhất sẽ tổ chức Lễ xuất quân tham dự ASEAN Para Games 2025 vào ngày 16-12. Chương trình dự kiến tổ chức tại TPHCM.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ tham dự ASEAN Para Games 2025 tại Thái Lan với hơn 180 thành viên. Trong đó, lực lượng VĐV góp mặt là 141 người, số HLV là 27 người, 4 bác sỹ và cán bộ đoàn.

Chúng ta góp mặt ở 11 môn thể thao gồm điền kinh (33 VĐV, 1 VĐV dẫn đường), bơi (29), cử tạ (13), cầu lông (10), bóng bàn (15), cờ vua (18), judo (4), boccia (3), bắn cung (8), quần vợt (2), đấu kiếm (4). Trong đó, các môn bắn cung, quần vợt và đấu kiếm góp mặt bằng hình thức xã hội hóa.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 40 - 50 HCV để đứng trong 4 quốc gia dẫn đầu về thành tích huy chương.

ASEAN Para Games 2025 sẽ diễn ra tại Thái Lan với 19 môn thể thao, 536 nội dung thi đấu. Các môn được đưa vào tranh tài gồm điền kinh, cầu lông, bắn cung, bóng đá khiếm thị 5 người, boccia, bowling, cờ vua, xe đạp, bóng đá thiểu năng 7 người goalball, judo khiếm thị, cử tạ, bắn súng, bóng chuyền ngồi, bơi, bóng bàn, bóng rổ xe lăn người, đấu kiếm xe lăn, quần vợt xe lăn (trong đó, có 4 môn sẽ tổ chức theo quy chuẩn giám sát của IPC gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, xe đạp).

Chương trình của Đại hội được diễn ra từ ngày 15-1-2026 tới 27-1-2026. Trong đó, Lễ khai mạc diễn ra ngày 20-1-2026 ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan).

MINH CHIẾN