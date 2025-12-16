Đội tuyển kickboxing Việt Nam có HCV đầu tiên từ chiến thắng của Hoàng Thị Thùy Giang

Nữ võ sĩ đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển kickboxing Việt Nam tại SEA Games 33 sau khi thắng thuyết phục ở trận chung kết.

Thùy Giang (xanh) đã có chiến thắng tại SEA Games 33-2025. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Ngày 16-12, đội tuyển kickboxing Việt Nam có 3 tuyển thủ góp mặt chung kết các nội dung. Trong đó, Hoàng Thị Thùy Giang là người mở đầu bằng chiến thắng tại chung kết hạng cân 50kg nữ point fighting.

Tuyển thủ của Việt Nam gặp đối thủ Lin Sandar Thay (Myanmar) tại trận chung kết. Không để đối phương giữ ưu thế, Thùy Giang là người chủ động ra đòn khiến cho tuyển thủ người Myanmar phải vào thế phòng thủ. Cô đã vượt qua võ sĩ của Myanmar với tỷ số 12-2. Chiến thắng áp đảo này đã minh chứng phong độ tốt nhất của Thùy Giang ở kỳ tranh tài năm nay

Năm nay, Thùy Giang từng góp mặt và giành 2 HCV trong các nội dung thi đấu tại Cúp thế giới 2025 từng tổ chức ở Thái Lan trong tháng 4-2025. HLV Lâm Nguyễn Triều Sa của đội tuyển kickboxing Việt Nam đã chia sẻ tại Thái Lan: “Chúng tôi đã có sự khởi đầu tốt bằng ngôi vô địch của Thùy Giang. Vượt qua khó khăn, tuyển thủ này đạt được kết quả tốt nhất. Các võ sĩ của đội sẽ nỗ lực giành thêm thành tích ở SEA Games 33-2025”.

Cùng trong ngày, đội tuyển kickboxing Việt Nam có võ sĩ Nguyễn Đình Minh Khuê thi đấu chung kết hạng cân 51kg nam low kick trước đối thủ Phrommakhot Netipong (Thái Lan); Nguyễn Quang Huy thi đấu chung kết hạng cân 57kg nam full contact với Yawanophat Chainarong (Thái Lan). Ngày 16-12 cũng là ngày thi đấu cuối cùng của môn kickboxing tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN