Trung vệ Hiểu Minh: U22 Việt Nam sẵn sàng đá luân lưu với U22 Thái Lan

Theo trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, U22 Việt Nam đã có sự chuẩn bị toàn diện, cả về tinh thần lẫn thể lực, và sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra trong trận chung kết SEA Games gặp U22 Thái Lan.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh trao đổi với truyền thông vào chiều 16-12. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Cuộc đối đầu tranh huy chương vàng giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 18-12 trên sân Rajamangala. Hai đội đều tiến vào trận chung kết với thành tích toàn thắng.

Chiều 16-12, U22 Việt Nam trở lại sân tập tại Trường Đại học RBAC trong không khí hưng phấn nhưng cũng nghiêm túc. Nhóm cầu thủ ra sân thi đấu với U22 Philippines hôm qua (15-12) được tập nhẹ để phục hồi thể lực.

Nhóm tuyển thủ U22 Việt Nam đá chính trận bán tập thả lỏng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chia sẻ trước buổi tập, Hiểu Minh cho biết tinh thần của U22 Việt Nam đang ở trạng thái tốt nhất. “Tinh thần của toàn đội khi bước vào trận chung kết rất hứng khởi. Chúng tôi đã sẵn sàng từ rất lâu cho cơ hội này. Mục tiêu vào chung kết đã được đặt ra từ đầu giải, nên khi làm được điều đó, toàn đội rất vui nhưng vẫn giữ được sự tập trung”, Hiểu Minh nói.

Theo Hiểu Minh, U22 Việt Nam đã xem U22 Thái Lan thi đấu trận bán kết với U22 Malaysia qua màn hình, và mỗi cá nhân đều tự đánh giá về sức mạnh của đối thủ. Ngày mai (17-12), thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ mổ băng để nghiên cứu kỹ hơn.

U22 Việt Nam sẵn sàng cho trận chung kết. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Tôi nghĩ hàng thủ cần đặc biệt để ý tiền đạo Yotsakorn Burapha. Đây là cầu thủ chất lượng, có khả năng dứt điểm tốt. Chúng tôi phải đảm bảo cự ly, không để đối phương dễ dàng tung ra cú sút”, Hiểu Minh phân tích.

“U22 Việt Nam đã tập luyện và thi đấu khá nhiều trận. Đó là cả một quá trình dài để chuẩn bị cho những thời điểm quyết định như trận chung kết SEA Games 33. sẵn sàng cho mọi tình huống. “Thể lực của toàn đội đang rất tốt. Dù phải đá hiệp phụ hay luân lưu, U22 Việt Nam cũng sẵn sàng chiến đấu đến phút cuối”, anh tiếp lời.

Ở trận chung kết, U22 Việt Nam không cô đơn trên đất Thái, bởi sẽ có hàng nghìn cổ động viên từ quê nhà cùng kiều bào tại Thái Lan sẽ tạo nên bầu không khí sôi động trên sân Rajamangala. “Khi khởi động và nhìn lên khán đài thấy rất đông cổ động viên Việt Nam, đó là động lực rất lớn. Với một cầu thủ, được thi đấu trước nhiều khán giả luôn là niềm tự hào”, Hiểu Minh nói.

U22 Việt Nam còn thêm một ngày chuẩn bị cho trận chung kết SEA Games 33. Vào sáng cùng ngày, HLV Kim Sang-sik sẽ cùng một cầu thủ đại diện cho toàn đội tham dự họp báo trước trận đấu.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)