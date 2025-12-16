Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 16-12: Điền kinh Việt Nam xếp nhì toàn đoàn

Ngày tranh tài 16-12 cũng là ngày thi đấu cuối của môn điền kinh tại SEA Games 33. Đội tuyển Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu đã đăng ký với lãnh đạo ngành thể thao là 12 HCV và xếp hạng nhì toàn đoàn.

Điền kinh hoàn thành chỉ tiêu 12 HCV. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong ngày thi đấu cuối, vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định vị thế "nữ hoàng điền kinh" khi xuất sắc giành HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật với thời gian 10 phút 13 giây 75, cũng như hoàn thành hat-trick HCV tại SEA Games 33. Ngoài ra, Nguyễn Thị Oanh đã trở thành VĐV điền kinh đầu tiên của Việt Nam giành được 15 HCV trong kết quả thi đấu ở các lần tham dự SEA Games.

Trong cùng ngày, Bùi Thị Kim Anh mang tin vui về cho điền kinh Việt Nam khi đoạt HCV nội dung nhảy cao nữ với thành tích 1m86. Trong khi nữ VĐV Trần Thị Loan đoạt HCV ở nội dung nhảy xa của nữ với thành tích 6m53. Trên đường chạy tiếp sức 4x400m nữ của SEA Games 33 ghi nhận 3 đội đăng ký thi đấu gồm Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Đội hình Việt Nam gồm Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc bứt tốc về đích để giành HCV với thành tích 3 phút 32 giây 59.

Môn kickboxing có cú đúp HCV đến từ Hoàng Thị Thuỳ Giang (hạng cân 50kg nữ nội dung Point Fighting) và Nguyễn Quang Huy (nội dung full contact 57kg nam). Trong khi đó, đội tuyển rowing Việt Nam giành thêm 1 HCV từ nỗ lực của bốn tay chèo Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui và Phạm Thị Ngọc Anh ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo.

Ngoài ra, đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam có thêm HCV từ nội dung Liên Quân Mobile nữ sau chiến thắng với tỷ số cách biệt 4-0 trước đội tuyển Lào. Đáng lẽ ra, đối thủ chính của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết phải là Thái Lan - ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Nhưng bê bối đã xảy ra khi 1 VĐV của đội Thái Lan bị phát hiện gian lận vì cài đặt phần mềm trái phép nhờ người khác chơi hộ. Tuyển Thái Lan sau đó đã loại VĐV này, đồng thời rút đội khỏi SEA Games 33 vì hành vi phi thể thao.

THƯ NGUYỄN