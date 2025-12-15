Taekwondo TPHCM tỏa sáng tại SEA Games 33

Tuyển taekwondo Việt Nam đã giành 1 HCV nội dung quyền, có sự góp công của các võ sĩ TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tham dự SEA Games 33, taekwondo TPHCM đóng góp 7 võ sĩ cho đội tuyển Việt Nam dự tranh ở các nội dung quyền và đối kháng. Chiến công mở màn của đội tuyển Việt Nam là HCV đồng đội quyền sáng tạo, với sự phối hợp ăn ý của các võ sĩ Nguyễn Xuân Thành (Hà Nội), Lê Trần Kim Uyên (An Giang), Nguyễn Phan Khánh Hân (Vĩnh Long), Nguyễn Thị Y Bình (Quân đội) cùng hai gương mặt TPHCM: Trần Đăng Khoa và Trần Hồ Duy.

Hồng Trọng (giáp đỏ) giành lại tấm HCV đối kháng hạng 54kg nam sau 22 năm cho taekwondo Việt Nam. Ảnh' DŨNG PHƯƠNG

Ở nội dung đối kháng, đại diện TPHCM Nguyễn Hồng Trọng đã làm nên lịch sử khi giành HCV hạng cân 54kg nam. Anh xuất sắc vượt qua võ sĩ Indonesia Aziz Tumakaka trong trận chung kết, nhưng bước ngoặt thực sự đến từ trận bán kết khi Trọng đánh bại Bryan Barbosa (Philippines) – nhà vô địch SEA Games ba kỳ liên tiếp và từng dự Olympic Tokyo 2020. Chiến thắng này không chỉ mang về vinh quang cho cá nhân Hồng Trọng mà còn đánh dấu sự trở lại của tấm HCV hạng cân 54kg sau 22 năm chờ đợi kể từ thời Long Điền tại SEA Games 2003.

Hồng Trọng chia sẻ: "Tôi rất vui khi đánh bại một đối thủ rất mạnh như Barbosa. Tôi đã vượt qua được để giành HCV trong kỳ tham dự SEA Games thứ 2 của mình. Cảm giác càng đặc biệt hơn khi tôi đã lấy lại vinh quang cho hạng cân 54kg từng là thế mạnh của taekwondo Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng để duy trì thành tích này".

NGUYỄN ANH (từ Bangkok, Thái Lan)