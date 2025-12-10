Đội tuyển taekwondo Việt Nam khởi đầu bằng 1 HCV

Đội tuyển taekwondo Việt Nam đã có màn ra quân ấn tượng tại SEA Games 33 bằng tấm HCV từ nội dung đồng đội quyền sáng tạo tại ngày thi đấu 10-12 tại Island Hall (Bangkok, Thái Lan).

Tuyển taekwondo Việt Nam đã giành 1 HCV nội dung quyền. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau một buổi sáng thi đấu khá trầm lắng, thì đến chiều 10-12, đội tuyển taekwondo Việt Nam đã gây ấn tượng bằng tấm HCV nội dung đồng đội quyền sáng tạo với các tuyển thủ Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Phan Khánh Hân, Nguyễn Thị Y Bình.

Nội dung thi có bốn đội tham dự gồm Myanmar, Philippines, Việt Nam và Thái Lan, trong đó đội Việt Nam thể hiện vượt trội nhờ kỹ thuật khó, độ đồng đều và khả năng phối hợp mượt mà. Kết quả chung cuộc, đội tuyển Việt Nam đạt tổng điểm 8,060, xuất sắc vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Thái Lan (đạt 7,940 điểm) để giành ngôi vô địch.

Đây cũng là tấm HCV thứ hai của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Trong niềm vui chiến thắng, tuyển thủ Nguyễn Phan Khánh Hân cho biết, trước khi thi đấu cả đội rất hồi hộp cho màn trình diễn lần này, nhất là trong đội có một thành viên đang gặp chấn thương. Tuy nhiên, các thành viên tự động viên lẫn nhau phải cố gắng hết mình, dù rằng thi đấu trên sân nhà Thái Lan.

Trong cùng ngày, đội tuyển taekwondo còn có 1 HCB nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ, 1 HCĐ quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ.

Màn thể hiện ở nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Để có được thành tích lần này, đội tuyển đã gặp phải không ít khó khăn trong quá trình tập huấn chuyên môn. Đặc biệt, đội tuyển quyền taekwondo còn phải dốc sức tập luyện cho cả giải Vô địch trẻ và thiếu niên châu Á tại Malaysia (hồi tháng 7) và SEA Games 33. Ngay sau giải châu Á, toàn đội tập trung hoàn thiện các động tác, bài quyền và nâng cao sự đồng bộ. Vừa qua, đội có cơ hội tham gia tập huấn tại Hàn Quốc với những chuyên gia hàng đầu về nội dung quyền để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 33 tại Thái Lan.

NGUYỄN ANH (từ Bangkok, Thái Lan)