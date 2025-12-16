Đội thuyền 4 người nữ của rowing giành tấm HCV thứ 41 cho thể thao Việt Nam

SEA Games 33

Các tay chèo rowing bắt đầu chương trình thi đấu tại SEA Games 33-2025 và ngày đầu, họ đã có kết quả vô địch đầu tiên.

Đội đua thuyền rowing nữ 4 người của Việt Nam giành HCV trong ngày thi đấu 16-12 tại SEA Games 33-2025. Ảnh: ĐOÀN TTVN
Ngay trong buổi trưa ngày 16-12 tại SEA Games 33-2025, đội rowing Việt Nam nhận niềm vui chiến thắng bằng kết quả của đội thuyền 4 người nữ.

Thi đấu chung kết nội dung 4 người nữ thuyền nặng 1 mái chèo, đội rowing Việt Nam gồm Hà Thị Vui, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Dư Thị Bông hoàn thành tranh tài khi về đích đầu tiên với kết quả 7’31”487.

Ở cuộc đua trên hồ tranh tài tại Thái Lan của nội dung, các đội thuyền Indonesia và Thái Lan bám đuổi 4 tay chèo của rowing Việt Nam rất quyết liệt. Tuy vậy với bản lĩnh và khả năng phối hợp thi đấu nhuần nhuyễn, đội rowing Việt Nam giữ được tốc độ tốt nhất để giành chiến thắng chung cuộc. Về nhì là đội Indonesia (7’43”294) còn hạng ba là đội Thái Lan (7’47”647).

Tấm HCV của đội rowing Việt Nam trong nội dung thuyền 4 người nữ 1 mái chèo là HCV đầu tiên cả Đoàn thể thao chúng ta trong ngày 16-12. Tính trên bảng kết quả, đây là HCV thứ 41 của Đoàn thể thao Việt Nam.

Cùng ngày thi đấu, tay chèo Nguyễn Văn Hiếu chỉ về đích hạng 4 nội dung cá nhân nam (8’42”065). Đội rowing Việt Nam giành được HCĐ nội dung thuyền đôi nữ với kết quả 8’26”447. Ở nội dung này, đội Philippines giành HCV.

Thi đấu chung kết nội dung thuyền 4 nam hạng nhẹ, đội rowing Việt Nam đã giành HCB khi đạt thông số 6’43”678. Đội Indonesia đã về nhất nội dung này. Thành phần thi đấu của đội rowing Việt Nam trong nội dung trên (gồm dự bị và chính thức) có Triệu Hoàng Long, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Thanh Dũng, Đinh Thế Đức, Nguyễn Văn Hà, Bùi Văn Hoàn.

Theo lịch thi đấu, ngày mai tuyển thủ Olympic Phạm Thị Huệ sẽ ra tranh tài nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo.

MINH CHIẾN

