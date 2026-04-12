Đội kickboxing Việt Nam giành 32 HCV tại Cúp thế giới 2026

Khép lại chương trình thi đấu Cúp thế giới 2026 (World Cup 2026) tổ chức tại Thái Lan, các võ sĩ kickboxing Việt Nam đứng hạng 3 toàn đoàn với 32 tấm HCV.

Giải đấu đã diễn ra với sự góp mặt của đông đảo võ sĩ kickboxing tới từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới góp mặt. “Ở cuộc đấu năm nay, chúng tôi đánh giá chất lượng chuyên môn nâng cao. VĐV kickboxing Việt Nam tham dự giải đã nỗ lực thi đấu và có được những tấm huy chương giá trị”, lãnh đội kickboxing Việt Nam tại giải – ông Vũ Đức Thịnh trao đổi.

Khép lại ngày tranh tài cuối 11-4 theo giờ địa phương, võ sĩ Việt Nam đã giành tổng cộng 32 HCV, 33 HCB và 30 HCĐ qua các nội dung đã thi đấu. Chúng ta đứng hạng 3 toàn đoàn. Giải đấu ghi nhận 25 đội đã có võ sĩ giành được HCV.

Một số kết quả HCV của kickboxing Việt Nam có được từ thành tích thi đấu của Mộng Thị Kiều Trang (60kg nữ), Võ Khánh Hiền (50kg nữ), Bùi Minh Khả Tú (70kg nữ), Sa Thị Ngọc Khuê (55kg nữ), Đinh Chí Thiện (63kg nam), Trương Thị Ngọc Phụng (70kg nữ), Phùng Phú Thuận (89kg nam), Triệu Thị Phương Thủy (55kg nữ), Đinh Văn Vàng (51kg nam), Bùi Thị Yến Nhi (52kg nữ)… Trong số này, võ sĩ Bùi Thị Yến Nhi là đại diện của kickboxing TPHCM đóng góp vào kết quả chung cho đoàn kickboxing Việt Nam trong giải đấu.

Năm nay, giải đã thu hút gần 1.000 VĐV tới từ 30 đội góp mặt. Đại diện cho kickboxing Việt Nam có 52 VĐV tham gia thi đấu các nội dung tại giải.

Tại giải, đội chủ nhà Thái Lan giữ vị trí số 1 với 89 HCV, 123 HCB và 171 HCĐ. Hạng nhì là đội Uzbekistan với 36 HCV, 22 HCB và 14 HCĐ. Trong giải, các đội Áo, Malaysia, Hongkong (Trung Quốc), New Zealand, Mauritius không giành được HCV.

MINH CHIẾN