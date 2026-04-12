Các môn khác

Đội kickboxing TPHCM giành 2 HCV tại giải vô địch các đội mạnh toàn quốc 2026

SGGPO

Những trận chung kết cuối cùng của giải đấu đã khép lại, qua đó Ban tổ chức xác định kết quả chuyên môn chung cuộc của từng đơn vị.

Giải đấu năm nay đã diễn ra sôi nổi với khán đài mở để khán giả được cổ vũ trực tiếp các võ sĩ. Ảnh: MINH MINH

Giải kickboxing vô địch các đội mạnh toàn quốc 2026 chính thức khép lại sau gần 1 tuần thi đấu tại Hà Nội.

Tại ngày chung kết cuối, VĐV của đội kickboxing TPHCM đã giành được 2 tấm HCV quan trọng. Kết quả thuộc về võ sĩ Lê Văn Tuấn tại hạng cân 57kg nam lowkick (lứa tuổi 16-18). Tại trận chung kết, Lê Văn Tuấn đã thắng VĐV Đinh Hóa (Quân đội) để giành tấm HCV. Trong khi đó, võ sĩ Nguyễn Đình Minh Khuê đã giành tấm HCV thứ 2 cho đội TPHCM khi chiến thắng trước đối thủ Nguyễn Văn Niên (Đà Nẵng) ở trận chung kết hạng cân 51kg nam lowkick (lứa tuổi 19-40).

Các đơn vị có thành tích cao nhận cờ lưu niệm. Ảnh: BTC

Năm nay, giải đấu đã tranh tài các nội dung dành cho nam, nữ theo nhóm tuổi 16-18 và 19-40. Kết thúc giải, về thành tích dành cho nữ lowkick (lứa tuổi 16-18), đơn vị Hà Nội xếp nhất (4 HCV, 1 HCB) còn Thanh Hóa có vị trí hạng nhì (1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ). Tại nội dung nam lowkick (lứa tuổi 16-18), đội Hà Nội xếp nhất với 6 HCV, 1 HCB trong khi đội TPHCM giữ vị trí hạng nhì bằng thành tích 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

Với kết quả dành cho nữ nhóm tuổi 19-40, đơn vị Hà Nội giữ vững vị trí số 1 với 4 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Đội Thái Nguyên có hạng nhì (3 HCV, 2 HCB, 9 HCĐ) trong khi hạng ba thuộc về Thái Nguyên (3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ). Tại nhóm tuổi này, đội TPHCM đứng hạng 15 với thành tích 1 HCB và 3 HCĐ.

Trong thành tích dành cho nam nhóm tuổi 19-40, Hà Nội (6 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ), Quân đội (4 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ) và Gia Lai (3 HCV, 3 HCĐ) là 3 đơn vị dẫn đầu. Đội TPHCM giữ hạng 8 với kết quả 1 HCV, 2 HCB và 8 HCĐ.

MINH CHIẾN

Từ khóa

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn