Đội bóng chuyền nữ Quân đội đặt mục tiêu bảo vệ HCV

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Quân đội cho biết mục tiêu hàng đầu là nỗ lực bảo vệ ngôi vô địch từng đạt được tại Đại hội thể thao toàn quốc cách đây 4 năm.

HLV Phạm Văn Long cùng nữ Quân đội tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hội tụ những nhà vô địch

HLV Phạm Văn Long được giao dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Quân đội tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Lực lượng nòng cốt là các cầu thủ Binh chủng Thông tin vừa giành chức vô địch quốc gia 2026.

Đội hình quy tụ nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm và có phong độ ổn định như Lưu Thị Ly Ly, Lê Thị Hằng, Đoàn Thị Lâm Oanh, Lại Thị Khánh Huyền, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Phạm Quỳnh Hương, Hoàng Thị Kiều Trinh, Ngô Thị Bích Huệ, Bùi Thị Châu, Nguyễn Như Quỳnh và Vũ Hồng Thảo Hương.

“Chúng tôi đã trở lại tập luyện sau Giải vô địch quốc gia 2026. Toàn đội được giao chỉ tiêu bảo vệ ngôi vô địch Đại hội Thể thao toàn quốc và đang tập trung chuẩn bị để đạt phong độ tốt nhất”, HLV Phạm Văn Long chia sẻ.

Chiều tối 2-11, đội lên đường sang Trung Quốc tập huấn 16 ngày. Đội trưởng Hoàng Thị Kiều Trinh kỳ vọng chuyến tập huấn sẽ giúp các cầu thủ hoàn thiện chiến thuật, nâng cao khả năng phối hợp trước khi bước vào tranh tài cuối tháng 11.

Cầu thủ nữ Quân đội có nòng cốt là cầu thủ Binh chủng Thông tin. Ảnh: VFV

Quyết tâm giữ vàng

Trong thời gian tập huấn tại Trung Quốc, đội tuyển bóng chuyền nữ Quân đội kết hợp rèn luyện chuyên môn với thi đấu cọ xát. Ban huấn luyện dự kiến tổ chức các trận đấu tập với 2-3 đội bóng nhằm kiểm tra đội hình và hoàn thiện phương án chiến thuật.

Theo HLV Phạm Văn Long, bên cạnh chuyên môn và phong độ, tinh thần quyết tâm là yếu tố quan trọng quyết định thành tích. “Chúng tôi luôn nhắc nhở các cầu thủ giữ sự tập trung và khát khao chiến thắng trong từng trận đấu. Đại hội năm nay không sử dụng ngoại binh nên các đội đều có thể tung ra lực lượng nội binh mạnh nhất”, ông nhấn mạnh.

Tại Đại hội năm 2022, đội tuyển nữ Quân đội vượt qua Long An (nay là Tây Ninh) trong trận chung kết để giành HCV. Sau 4 năm, những trụ cột từng góp công vào chiến thắng ấy như Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh và Lưu Thị Ly Ly tiếp tục góp mặt.

Kinh nghiệm của các cầu thủ này được kỳ vọng sẽ tiếp thêm bản lĩnh, sự tự tin cho những đồng đội trẻ, giúp đội bóng áo lính hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

Môn bóng chuyền (trong nhà) tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ diễn ra từ ngày 28-11 tới 11-12 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM).

MINH CHIẾN