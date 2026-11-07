Võ sĩ karate Nguyễn Thị Ngoan trở lại ấn tượng sau 10 tháng vượt khó

Nguyễn Thị Ngoan đã nhận nhiều tràng pháo tay chúc mừng khi trở lại giành HCV ngoạn mục ở môn karate Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đang diễn ra tại TPHCM.

Nguyễn Thị Ngoan đã trở lại mạnh mẽ sau thời gian chữa trị chấn thương. Ảnh: AKF

Ngày 7-11, võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan (Quân đội) giành HCV hạng cân trên 68kg nữ môn karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần X-2026 sau khi đánh bại Trần Thị Quỳnh Anh (Hà Tĩnh) trong trận chung kết.

“Đây là tấm HCV rất nhiều cảm xúc với tôi. Sau chấn thương, tôi đã tập trung hồi phục, chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng và thi đấu theo đúng chiến thuật của ban huấn luyện”, Nguyễn Thị Ngoan chia sẻ.

Niềm vui của nữ võ sĩ càng có ý nghĩa khi cách đây một năm, cô bị đứt dây chằng trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33-2025, phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu gần 10 tháng. Quãng thời gian hồi phục là thử thách lớn, đòi hỏi Ngoan kiên trì thực hiện phác đồ điều trị, tập lại thể lực và từng bước làm quen với các bài tập chuyên môn.

“Tôi là VĐV thể thao quân đội nên luôn nhắc mình phải tập trung. Khó khăn cũng là thử thách để tôi tìm cơ hội trở lại”, Ngoan bày tỏ.

Nguyễn Thị Ngoan luôn giữ sự tập trung khi đứng trên sàn đấu trong mọi hoàn cảnh. Ảnh: MINH MINH

Dù chưa hoàn toàn tìm lại phong độ đỉnh cao, nữ võ sĩ vẫn thể hiện được sức mạnh và những đòn đánh sở trường, lần lượt vượt qua các đối thủ để bước lên bục cao nhất. Cô cho biết không chịu nhiều áp lực thành tích nhờ giữ được tinh thần thoải mái và nhận sự động viên từ ban huấn luyện, đồng đội, đặc biệt là em gái Nguyễn Thị Diệu Ly.

Niềm vui của gia đình võ sĩ này được nhân đôi khi Diệu Ly cũng giành HCV hạng cân 61kg nữ. Đây là lần đầu cô đoạt HCV cá nhân tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Trong khi đó, Nguyễn Thị Ngoan tiếp tục đăng quang sau lần vô địch năm 2022, đánh dấu sự trở lại đáng nhớ sau chấn thương.

Võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly đã vô địch tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: D.LY Tại ASIAD 20, võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly đã giành HCĐ hạng cân 68kg nữ. Cô là tuyển thủ duy nhất của Đội tuyển karate Việt Nam giành được huy chương trong nội dung đối kháng (kumite). Diệu Ly tiếp tục có HCV hạng cân 61kg nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN