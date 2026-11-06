Siết chặt việc bỏ cuộc thi đấu tại Đại hội

Ban tổ chức yêu cầu các môn đã và đang, chuẩn bị tổ chức tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 kiểm tra chặt chẽ đăng ký thi đấu, siết chặt việc bỏ cuộc nếu không có lý do chính đáng.

Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ kiểm tra chặt chẽ các trường hợp bỏ cuộc, rút lui trong thi đấu. Ảnh: CỤC TDTTVN

Theo tìm hiểu của SGGP, Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vừa ban hành văn bản gởi tới các đoàn thể thao với nội dung nhấn mạnh tăng cường kỷ cương, kỷ luật thi đấu, thực hiện nghiêm túc Điều lệ.

Một trong nội dung được yêu cầu triệt để là Ban tổ chức siết chặt quy định VĐV rút lui, bỏ cuộc khi đã đăng ký tham gia thi đấu sau phiên họp kỹ thuật từng môn. Theo đó, VĐV đã đăng ký thi đấu nhưng bỏ cuộc phải có văn bản giải trình cụ thể, rõ ràng lý do và được sự xác nhận, ký tên của Lãnh đội hoặc HLV trưởng.

Trong trường hợp VĐV bỏ cuộc do chấn thương hoặc sức khỏe không đảm bảo, bắt buộc có văn bản kết luận, xác nhận chuyên môn bằng văn bản từ bác sĩ hoặc Bộ phận y tế do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.

Thông báo của Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật còn ghi rõ: “Mọi trường hợp tự ý bỏ cuộc mà không có lý do chính đáng hoặc hồ sơ minh chứng hợp lệ sẽ bị hủy bỏ toàn bộ kết quả thi đấu tại nội dung đó, đồng thời tước bỏ các quyền lợi liên quan (nếu có)”.

Môn muay tại Đại hội thể thao đã khép lại vừa qua. Tuy nhiên tại ngày cuối của môn, có 4/13 trận chung kết không tổ chức vì VĐV xin rút lui. Trong giải, một số trận tứ kết cũng không diễn ra với nguyên do trên.

Điều lệ khung Đại hội không quy định cụ thể về các ràng buộc trường hợp VĐV bỏ cuộc trong thi đấu. Do vậy, nếu xét trên Điều lệ thi đấu, VĐV xin rút lui, bỏ cuộc là không vi phạm luật.

Tuy nhiên theo thực tiễn tổ chức thi đấu, Ban tổ chức các môn thể thao đều yêu cầu phải giải trình lý do chính đáng khi có trường hợp VĐV rút lui, bỏ cuộc không ảnh hưởng uy tín chuyên môn.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tổ chức 48 môn chính thức (63 phân môn) với 973 nội dung. Chương trình diễn ra chính thức từ ngày 14-11 tới 12-12. Tuy nhiên, một số môn đã và đang tổ chức trong đầu tháng 11 giúp đảm bảo chương trình chuyên môn của mình.

Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật xử lý các trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định thi đấu, có hành vi gian lận hoặc tự ý bỏ cuộc ảnh hưởng uy tín của giải là sẽ báo cáo kiến nghị Cục TDTT Việt Nam không tập trung Đội tuyển quốc gia, không cử tham dự giải quốc tế trong giai đoạn tiếp theo.

MINH CHIẾN