Đội nữ TPHCM hồi hộp với chấn thương của Đặng Thị Kim Thanh

Đội bóng chuyền nữ TPHCM đang chờ khả năng hồi phục chấn thương của tay đập quan trọng Đặng Thị Kim Thanh trước khi quyết định đăng ký dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Đặng Thị Kim Thanh đã gặp chấn thương tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV trưởng đội nữ TPHCM Trần Hiền cho biết Đặng Thị Kim Thanh sẽ được chuyên gia y học thể thao kiểm tra để đánh giá chính xác mức độ chấn thương.

Kim Thanh vừa hội quân cùng đội TPHCM sau khi kết thúc vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB 2026, nơi cô thi đấu trong màu áo VTV Bình Điền Long An. Cầu thủ này gặp chấn thương ở trận bán kết với Binh chủng Thông tin.

Nếu kịp hồi phục, Kim Thanh sẽ được đăng ký tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ngược lại, Ban huấn luyện sẽ tính toán phương án thay thế nếu cô không bảo đảm thể lực. Dù là nhân tố quan trọng, sức khỏe của VĐV vẫn được đặt lên hàng đầu.

Môn bóng chuyền trong nhà tại Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 28-11 đến 11-12, với 8 đội nữ tham dự. Như vậy, Kim Thanh còn gần một tháng để hồi phục trước khi giải đấu khởi tranh.

Sau Đại hội, đội nữ TPHCM tiếp tục hướng đến mục tiêu giành quyền thăng hạng tại Vòng chung kết Giải bóng chuyền vô địch hạng A toàn quốc 2026 tổ chức ở Thái Nguyên.

Đặng Thị Kim Thanh có thể thi đấu ở vị trí phụ công hoặc đối chuyền, chính thức gia nhập đội nữ TPHCM từ đầu năm 2026. Bên cạnh đó, đội bóng cũng bổ sung một số gương mặt thông qua các hợp đồng mới như Dương Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Hoài Mi và Phan Khánh Vy.

MINH CHIẾN