Khoảnh khắc chiến thắng giành hạng 3 của VTV Bình Điền Long An

Đội nữ VTV Bình Điền Long An đã kết thúc giải vô địch quốc gia các CLB 2026 với hạng 3 chung cuộc sau trận thắng Hóa chất Đức Giang.

VTV Bình Điền Long An đã giành vị trí thứ 3 ở giải năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối 25-10 tại Vĩnh Long, cô trò HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) đã thi đấu hứng khởi giành thắng lợi 3-0 (25/22, 25/17, 25/21) trước đối thủ Hóa chất Đức Giang và có vị trí thứ 3 chung cuộc.

Trong trận, ngoại trừ cầu thủ Đặng Thị Kim Thanh không thể ra sân do chấn thương, HLV Ngọc Hoa gần như sử dụng hết các cầu thủ có mặt để tranh tài với tâm lý thoải mái.

“Vị trí thứ 3 phản ánh đúng phong độ của chúng tôi năm nay. Sau mùa giải, đội sẽ tiếp tục chuẩn bị chuyên môn và lực lượng kỹ lưỡng hơn nữa để trở lại năm 2027. Xin cám ơn người hâm mộ đã cổ vũ đội bóng trong hành trình thi đấu vòng 1 và vòng 2”, HLV trưởng Ngọc Hoa trao đổi cùng truyền thông.

Hình ảnh thi đấu của cầu thủ Hóa chất Đức Giang và VTV Bình Điền Long An ở trận cuối:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)